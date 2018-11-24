Фанаты «Ривер Плейт» атаковали игроков «Бока Хуниорс»

вчера, 23:01

Накаляется обстановка вокруг исторического финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Фанаты хозяев забросали автобус соперника камнями. Полиция распылила слезоточивый газ, чтобы успокоить болельщиков. Футболисты «Бока Хуниорс» проходят медобследование.

Сообщается, что у нескольких футболистов обнаружены порезы от осколков стекла, некоторых тошнит из-за газа. Матч находится под угрозой срыва. На поединке безопасность обеспечат 2200 человек.

AHORA | El video del vestuario de @bocajrsoficial a minutos del ataque con gas pimienta | Seguinos por AM 910 pic.twitter.com/0KyAt4bMOY — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 24 ноября 2018 г.



