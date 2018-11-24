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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.128 9.90 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
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Фанаты «Ривер Плейт» атаковали игроков «Бока Хуниорс»

вчера, 23:01
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс01:15 Задерживается

Накаляется обстановка вокруг исторического финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Фанаты хозяев забросали автобус соперника камнями. Полиция распылила слезоточивый газ, чтобы успокоить болельщиков. Футболисты «Бока Хуниорс» проходят медобследование. 

Сообщается, что у нескольких футболистов обнаружены порезы от осколков стекла, некоторых тошнит из-за газа. Матч находится под угрозой срыва. На поединке безопасность обеспечат 2200 человек.


 

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 795
сегодня в 00:27
Похожи на тарасовских отморозков.
Остапчук 67
Остапчук 67
   130 / 795
вчера в 23:47
Дегенераты.
Juve14
Juve14
   87 / 795
вчера в 23:45
Это не фанаты это вандалы и бандиты
Гус Пойет
Гус Пойет
   31 / 795
вчера в 23:42
Чуют что Бока выиграет
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   340 / 795
вчера в 23:40
Хм, странно
2200 копов, а подъезд автобуса с игроками к стадиону не охраняется
Бардак даже хлеще, чем в РПЛ
Djon_V
Djon_V
   297 / 795
вчера в 23:39
Хоть и симпатизирую Риверу, но технарь будет справедливым решением, нечего отморозков поощрять
cannongun
cannongun ответил Хороший Малый
   51 / 795
вчера в 23:36
Блин, зря только пива набрал (
пивасик никада не зря емана. мож выпить за Шпор например)
cannongun
cannongun
   51 / 795
вчера в 23:34
посоны, надо бы всем угомониться , в 21 веке живем емана
311
311
   65 / 795
вчера в 23:33
КБ-свинки, что с них взять!)
3ton
3ton
   241 / 795
вчера в 23:33
Ведут себя как спартачи
Я бы технарь дал , может бы поумнели их фанаты
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 23:31
Что то подобное я ожидал()
Хороший Малый
Хороший Малый
   232 / 795
вчера в 23:18
Блин, зря только пива набрал (
vistory
vistory
   24 / 795
вчера в 23:18
14ки.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   111 / 795
вчера в 23:14
Вообще то газ применили полицейские , и матч пока перенесли на полночь по Москве.
Но думаю вообще отменят
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   67 / 795
вчера в 23:13
из-за 56оидов интересный матч не посмотрим
Brigar
Brigar
   19 / 795
вчера в 23:12
Ведут себя как свиньи.
barcamilan
barcamilan
   400 / 795
вчера в 23:12
дать технарь риверам из-за их психованных фанов
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 795
вчера в 23:12
Аргентинское быдло, ну ладно махачи между фанатами, но это уже все границы переходит. Технарь их команде и дело в шляпе.
sihafazatron
sihafazatron
   64 / 795
вчера в 23:09
свиньи....хрю-хрю
dimagas1
dimagas1
   133 / 795
вчера в 23:08
Нефиг шастать.
juvenale
juvenale
   47 / 795
вчера в 23:05
дикари
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   74 / 795
вчера в 23:05
психи)
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