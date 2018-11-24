Фанаты «Ривер Плейт» атаковали игроков «Бока Хуниорс»

Накаляется обстановка вокруг исторического финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Фанаты хозяев забросали автобус соперника камнями. Полиция распылила слезоточивый газ, чтобы успокоить болельщиков. Футболисты «Бока Хуниорс» проходят медобследование.
Сообщается, что у нескольких футболистов обнаружены порезы от осколков стекла, некоторых тошнит из-за газа. Матч находится под угрозой срыва. На поединке безопасность обеспечат 2200 человек.
2200 копов, а подъезд автобуса с игроками к стадиону не охраняется
Бардак даже хлеще, чем в РПЛ
2200 копов, а подъезд автобуса с игроками к стадиону не охраняется
Бардак даже хлеще, чем в РПЛ
Я бы технарь дал , может бы поумнели их фанаты
Я бы технарь дал , может бы поумнели их фанаты
Но думаю вообще отменят
Но думаю вообще отменят