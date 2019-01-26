Ан. Миранчук: «Молодым игрокам легко на сборах»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о работе молодых игроков на сборах в Катаре.

Усталость от сборов? Если спрашивать ребят, которым лет по 30, они этим всем, наверное, уже по горло наелись. Но при этом они уже знают детали подготовки идеально, знают, что и как лучше делать. А молодые больше на энтузиазме работают. Мне в целом сборы нравятся, хотя под конец всегда становится тяжело. Больше 12 дней сложно всегда. Настроение портится, на завтрак уже идешь молча, не здороваясь ни с кем.



Молодые игроки очень уверенно выглядят, не теряются. Но сейчас в команде создана такая атмосфера, в которой легко адаптироваться. Раньше было сложнее: возрастные футболисты относились к нам жестче. Тот же Чарли сейчас стал намного спокойнее. Раньше мог «напихать» и сказать что-то жёсткое. А сейчас не так. Молодым важно, что никто не прессует. Так что ребятам только работать остаётся.