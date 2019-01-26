Хохлов: «Сборы проходят просто великолепно»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что доволен физической готовностью футболистов команды на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Сборы проходят просто великолепно, благодарен игрокам за то, что они приехали с отпуска и выполнили ту программу занятий, которая была дана на время отдыха. Это видно не только по тестам, но и визуально. Да, есть микротравмы, но нужно понимать, что без этого не бывает. В целом все то, что было запланировано на первый сбор в Турции, - мы выполнили.
Если говорить по микротравмам, то ничего серьезного. Легкие повреждения у Константина Рауша, Владимира Рыкова, но думаю, что на втором сборе они будут в строю. Возвращается к тренировкам Самба Соу.
Посмотрим, как в чемпе сыграют. Игра со Спартаком будет показательной. Конечно, это не состав у нас, это- насмешка, а у спартачей и игра видна, и игроки незаурядные. Но для этого и есть тренер, чтобы из г.....а пулю лепить. Вобщем поглядим, что это за Сухов.....
Посмотрим, как в чемпе сыграют. Игра со Спартаком будет показательной. Конечно, это не состав у нас, это- насмешка, а у спартачей и игра видна, и игроки незаурядные. Но для этого и есть тренер, чтобы из г.....а пулю лепить. Вобщем поглядим, что это за Сухов.....
где они?
где они?