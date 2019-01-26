Член ОНК: «Непонятно, состоится ли матч с участием Кокорина и Мамаева»

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала про проведение футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием арестованных по обвинению в избиении людей Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Непонятно, состоится ли матч в СИЗО и когда это будет, но подготовка к нему уже идет. Даже ворота поставили. Но прокуратура все никак не может согласовать. Я, как член ОНК Москвы, не вижу здесь ничего противоправного. У Кокорина и Мамаева есть право на здоровье, а доступ в зал в СИЗО есть не всегда и он платный.

Какие сейчас условия в СИЗО? Иногда в одном корпусе может быть тепло, а в другом — люди мерзнут. Жалоб на холод не поступало, но есть несколько старых камер, где окна продувает сильно. Проблема существует, даже если нет жалоб. Топят, как везде в Москве. Холоднее становится только из-за старых окон и ветхих стен.