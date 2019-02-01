«Челси» отказался отдавать Батшуайи в аренду «Тоттенхэму»

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Представители нападающего «Челси» Миши Батшуайи предложили услуги игрока «Тоттенхэму», однако руководство «синих» отказалось отпускать бельгийца в аренду к своему прямому конкуренту за топ-4. Кроме того, у клубов сложные трансферные отношения еще со времен перехода в «Челси» Виллиана в 2013 году - тогда игрока долгое время вели «шпоры», однако «аристократы» в последний момент перехватили бразильца.

Отметим, что Батшуайи должен был уйти в аренду в «Монако», но сделка в итоге не состоялась, хотя между игроком и монегасками уже была договоренность.