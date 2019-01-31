Кэхилл может перейти в «Ювентус» в последний день трансферного окна

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может перейти в «Ювентус», об этом сообщают СМИ.
33-летний футболист был предложен туринскому клубу в качестве краткосрочного решения. «Юве» в данный момент испытывает проблемы с травмированными игроками. Сделка будет рассчитана на основе арендного соглашения до конца нынешнего сезона.
Однако отмечается, что семья футболиста выступает против переезда в другую страну.
Ранее Кэхиллом также интересовался «Арсенал».
для юве лучше молодого с аки наигрывать тогда уж. а напомните когда закрывается ТО?
для юве лучше молодого с аки наигрывать тогда уж. а напомните когда закрывается ТО?
Вопрос,нужен ли такой игрок Ювентусу без игровой практики?
Вопрос,нужен ли такой игрок Ювентусу без игровой практики?