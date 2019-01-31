Кэхилл может перейти в «Ювентус» в последний день трансферного окна

сегодня, 13:30

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может перейти в «Ювентус», об этом сообщают СМИ .

33-летний футболист был предложен туринскому клубу в качестве краткосрочного решения. «Юве» в данный момент испытывает проблемы с травмированными игроками. Сделка будет рассчитана на основе арендного соглашения до конца нынешнего сезона.

Однако отмечается, что семья футболиста выступает против переезда в другую страну.

Ранее Кэхиллом также интересовался «Арсенал».