Клопп не нервничает по поводу борьбы за титул в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что он остается спокойным, несмотря на лидерство команды в АПЛ . «Красные» ни разу не выигрывали чемпионство с 1990 года.

Я вообще не нервный человек, поэтому я никогда не переживал по поводу отсутствия чемпионства с «Боруссией» до момента наших успехов. Если ты достаточно хорош, то станешь чемпионом. Если нет - то нет. Всё довольно просто. Конечно, в этом сезоне еще будут моменты, которые заставят понервничать. Но не нужно раздувать из мухи слона, потому что такие эпизоды были и год назад, и два, и три.

Люди в Ливерпуле очень хотят, чтобы команда, наконец, стала чемпионом. Я это понимаю, и мы отдадим все силы для успеха, но гарантий дать нельзя.