Почеттино сравнил Сона с Месси

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино доволен действиями Сон Хын-Мина, гол которого принес команде победу в матче с «Ньюкаслом» (1:0).

Он много работает, постоянно прессингует и никогда не сдается. Старается. К тому же Сон играет стабильно, а это самое главное.

Сон похож на батарейку, трудится, трудится и трудится, а потом заканчивается заряд. Такой уж он, отдает всего себя, а потом изможденный говорит, что ему нужно передохнуть.

Дело не в дистанции, которую он преодолевает, а в эффективности таких забегов. Самое главное - то, как ты влияешь на игру. Можно сказать, что Месси пробежал большую дистанцию. Но на этом пути он использовал нужный темп, мощно действовал, что и делает разницу. Сонни похож на него в этом плане.