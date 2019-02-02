Дракслер: «С приходом Неймара и Мбаппе я стал чаще играть в полузащите»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 сегодня  Лестер Сити -:-  Ман Юнайтед 3.4 3.35 2.15
19:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вильярреал -:-  Эспаньол 1.77 3.9 4.25
18:15 сегодня  Бетис -:-  Атлетико М - - -
20:30 сегодня  Эйбар -:-  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Торино 3.6 3.1 2.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Сассуоло 2.55 3.2 2.85
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фиорентина 3.5 3.25 2.15
20:00 сегодня  Интер -:-  Болонья 1.28 5.3 12
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Майнц 2.2 3.45 3.25
20:00 сегодня  Штутгарт -:-  Фрайбург 2.2 3.35 3.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Монпелье 2.6 3.1 2.85
19:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 4 4 1.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2 3.4 3.65
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 1.85 3.5 3.6
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина -:- Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус -:- Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2 3.1 3.9
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун -:- Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.35 2.9 3.25
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1.95 3.2 4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.35 4.3 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 сегодня Логотип футбольный клуб КильмесКильмес -:- Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.25 2.9 3.4
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.75 3.95 4.05
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 1.87 3.57 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2 3.55 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.1
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 45’ Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.8 3.1 2.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.05 3.5 3.25
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.65 3.9 4.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ -:- Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья -:- Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа -:- Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.05 2.95 3.9
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 4.5 3.6 1.65
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.6 3.2 2.05
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.5 3 2.7
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 5.9
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.25 2.95 3.4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.12 3.15 3.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.4 4.3 7.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.3 2.8 3.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.67 2.85 2.9
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.75 3.2 5.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.65 3.35 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.95 3.45 2.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор -:- Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:05 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю -:- Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ -:- Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 сегодня Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана -:- Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 8.2 5.6 1.3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.13 8.2 16
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2.9 3.65 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.15 3.6 3.05
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.5 3.2 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 5.5 3.62 1.63
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
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Дракслер: «С приходом Неймара и Мбаппе я стал чаще играть в полузащите»

вчера, 23:44

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер, который в воскресенье может провести свой сотый матч за парижский клуб, поделился мнением о своем положении в команде.

Для меня это очень особенное событие. Время быстро летит... Два года назад я подписал контракт с ПСЖ, и сегодня рад, что здесь оказался!

Думаю, что способен играть лучше. Но с приходом Неймара и Мбаппе я всё чаще и чаще отхожу в полузащиту. В некоторых матчах даже в защиту. Конечно, я не голевая машина вроде них или Эдинсона Кавани, но за эти два года добился прогресса, особенно когда команду возглавил Томас Тухель.

Ранее Дракслер отметил, что Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч»

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Горожане
Горожане
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сегодня в 00:16
Забыл совсем про него.
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