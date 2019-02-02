Дракслер: «С приходом Неймара и Мбаппе я стал чаще играть в полузащите»

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер, который в воскресенье может провести свой сотый матч за парижский клуб, поделился мнением о своем положении в команде.

Для меня это очень особенное событие. Время быстро летит... Два года назад я подписал контракт с ПСЖ , и сегодня рад, что здесь оказался!

Думаю, что способен играть лучше. Но с приходом Неймара и Мбаппе я всё чаще и чаще отхожу в полузащиту. В некоторых матчах даже в защиту. Конечно, я не голевая машина вроде них или Эдинсона Кавани, но за эти два года добился прогресса, особенно когда команду возглавил Томас Тухель.