Дракслер: «С приходом Неймара и Мбаппе я стал чаще играть в полузащите»

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер, который в воскресенье может провести свой сотый матч за парижский клуб, поделился мнением о своем положении в команде.
Для меня это очень особенное событие. Время быстро летит... Два года назад я подписал контракт с ПСЖ, и сегодня рад, что здесь оказался!
Думаю, что способен играть лучше. Но с приходом Неймара и Мбаппе я всё чаще и чаще отхожу в полузащиту. В некоторых матчах даже в защиту. Конечно, я не голевая машина вроде них или Эдинсона Кавани, но за эти два года добился прогресса, особенно когда команду возглавил Томас Тухель.
Ранее Дракслер отметил, что Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч».