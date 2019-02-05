Защитник «Палермо» не знает, кто руководит клубом

Защитника «Палермо» Джузеппе Беллуски заметили в слезах после домашней ничьи с ФК «Фоджа», после которой «Палермо» потерял лидерство в Серии В. Футболист признался, что понятия не имеет, что происходит в руководстве клуба.
Напомним, президент «Палермо» Маурицио Дзампарини в декабре продал все свои акции лондонской компании за 10 евро.
Нас освистывают собственные фанаты в момент, когда мы не знаем, с кем имеем дело. Команда хрупка перед лицом неизвестности. У нас нет никаких гарантий ни по какому вопросу, мы сами по себе. Директор клуба Рино Фоски и тренер Роберто Стеллоне пытаются защитить нас ото всех.
Мы должны дождаться 15 февраля, чтобы понять, что происходит. Вопрос зарплаты меня не интересует. Всё, что я хочу знать, так это что с нами происходит, какие наши перспективы. Если есть проблема, я уеду домой, но я хочу выиграть Серию В и вернуться в Серию А. Мы должны оставаться едиными. Я хочу, чтобы 40 тысяч наших болельщиков добрались до Серии А.
Защитник «цска» не знает, кто руководит клубом
Сегодня, 12:11
Защитника «цска» Виктора Онопко заметили в слезах после домашней ничьи с ФК «Динамо», после которой «цска» потерял лидерство в ПФЛ. Футболист признался, что понятия не имеет, что происходит в руководстве клуба.
Напомним, президент «цска» Евгений Гинер в декабре продал все свои акции китайской компании за 10 копеек.
Нас освистывают собственные фанаты в момент, когда мы не знаем, с кем имеем дело. Команда хрупка перед лицом неизвестности. У нас нет никаких гарантий ни по какому вопросу, мы сами по себе. Директор клуба Роман Бабаев и тренер Виктор Ганчаренко пытаются защитить нас ото всех.
Мы должны дождаться светлого будущего, чтобы понять, что происходит. Вопрос зарплаты меня не интересует. Всё, что я хочу знать, так это что с нами происходит, какие наши перспективы. Если есть проблема, я уеду домой, но я хочу выиграть ПФЛ и вернуться в ФНЛ. Мы должны оставаться едиными. Я хочу, чтобы 3 наших болельщика добрались до ФНЛ.
Защитник «цска» не знает, кто руководит клубом
Сегодня, 12:11
Защитника «цска» Виктора Онопко заметили в слезах после домашней ничьи с ФК «Динамо», после которой «цска» потерял лидерство в ПФЛ. Футболист признался, что понятия не имеет, что происходит в руководстве клуба.
Напомним, президент «цска» Евгений Гинер в декабре продал все свои акции китайской компании за 10 копеек.
Нас освистывают собственные фанаты в момент, когда мы не знаем, с кем имеем дело. Команда хрупка перед лицом неизвестности. У нас нет никаких гарантий ни по какому вопросу, мы сами по себе. Директор клуба Роман Бабаев и тренер Виктор Ганчаренко пытаются защитить нас ото всех.
Мы должны дождаться светлого будущего, чтобы понять, что происходит. Вопрос зарплаты меня не интересует. Всё, что я хочу знать, так это что с нами происходит, какие наши перспективы. Если есть проблема, я уеду домой, но я хочу выиграть ПФЛ и вернуться в ФНЛ. Мы должны оставаться едиными. Я хочу, чтобы 3 наших болельщика добрались до ФНЛ.