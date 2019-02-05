Защитник «Палермо» не знает, кто руководит клубом

сегодня, 12:11

Защитника «Палермо» Джузеппе Беллуски заметили в слезах после домашней ничьи с ФК «Фоджа», после которой «Палермо» потерял лидерство в Серии В. Футболист признался, что понятия не имеет, что происходит в руководстве клуба.

Напомним, президент «Палермо» Маурицио Дзампарини в декабре продал все свои акции лондонской компании за 10 евро.