Каррагер: «У МЮ состав сильнее, чем у „Ливерпуля“»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что состав МЮ нравится ему больше, чем состав мерсисайдцев.

Вчера я сказал, что у «Манчестер Юнайтед» состав сильнее, чем у «Ливерпуля». Некоторые подумают, что я сказал что-то странное, но мне кажется, что предпосылки мы уже видим.

В ситуации с правым защитником Клопп допустил ошибку, отпустив Клайна. Знаю, что там были травмы, но игрока стоило сохранить. Пару раз на этой позиции играл Джеймс Милнер, но он выглядит совершенно растерянным.

Кейта, на которого потратили много денег, ведет себя скромно, постоянно теряет мяч. Фирмино не похож сам на себя, а Салах в матче с «Вест Хэмом» ничего не показал.