ПСЖ планирует вернуться к кандидатуре Канте

сегодня, 05:57

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте этим летом может перейти в «Пари Сен-Жермен». По информации источника, парижане планируют вернуться к кандидатуре 27-летнего хавбека и в ближайшие недели снова начнут работать над трансфером.

Источник отмечает, что данный переход не является неосуществимым, поскольку француз в настоящий момент, по слухам, не слишком доволен совместной работой с Маурицио Сарри и, вероятно, будет открыт для переговоров в летнее трансферное окно.

Напомним, минувшей осенью Канте продлил контракт с «Челси» до лета 2023 года.