Иско в «Барселоне». Возможно ли это?

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Серия A
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 3.9 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.95 3.45 3.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 78’ Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.2 3.3 3
14:00 45’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус -:- Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Иско в «Барселоне». Возможно ли это?

сегодня, 13:25

Президент «Барселоны» обозначил условия, при которых Иско может оказаться в Каталонии. «Соккер.ру» изучает ситуацию вокруг трансфера, который станет взрывным.

Иско нужно уходить

Иско нужно бежать из «Реала». Это уже не вызывает ни малейших сомнений. Сейчас не хочется выяснять, кто виноват в том, что великолепный игрок оказался в таком положении, давайте просто трезво взглянем на факты: Иско превратился в дублера, причем, если судить по игровому времени, которое он все-таки получает, этот статус вполне справедлив. Понятно, что Аларкон не хочет играть под руководством Солари, между ними не сложился диалог – ни человеческий, ни профессиональный. Иско теряет время и губит карьеру, вот уже и Луис Энрике не знает, будет ли вызывать хавбека в сборную Испании. А ведь Иско немало усилий положил, чтобы стать ключевым футболистом «Красной Фурии», и это ему удалось еще при Хулене Лопетеги.

В споре с Солари сейчас в одну калитку выигрывает тренер, который добивается результатов без Иско, так что рассчитывать на смену власти в «Реале» на данный момент не приходится, поэтому нужно рассматривать все возможные пути для отступления. «Барселона»? Чем плох такой вариант для андалусийца, который никогда не клялся в любви «Реалу» (даже эмблему не поцеловал на презентации, что вроде как традиция) и был замечен в симпатиях к «Барселоне» в юности? В Сети можно найти фото 17-летнего Иско в футболке «Барсы», а его любимого пса зовут Месси, «потому что Лео лучший футболист в мире». А до этого была другая собака по кличке Фигу. Но суть даже не в юношеских пристрастиях, а в том, что стиль игры Франциско Аларкона всегда лучше подходил «Барселоне», нежели «Реалу». Мелкий пас, тонкие розыгрыши, стеночки, забегания, игра на третьего – это все о каталонцах и о том, что любит Иско.

«Барселоне» нравится Иско

«Барселона» устранилась от борьбы за Иско в 2013-м, когда его подписал «Реал», тогда звезды сошлись в пользу «сливочных». Трудное время в Каталонии: болезнь Вилановы и приход Херардо Мартино, при котором «Барса» провела худший сезон в новейшей истории, в то время как «Реал» возглавил Анчелотти, а Зидан очень убедительно обрисовал Иско карьерные перспективы. Но впоследствии слухи неоднократно связывали испанского хавбека с «Барселоной», и хотя их нужно делить на три, чтобы получить нечто приближенное к правде, не сомневаюсь, что каталонцы прощупывали почву, когда у Франциско не лучшим образом шли дела в Мадриде. Кандидатура Иско всплывала в моменты расставаний с Хави, Неймаром и Иньестой, якобы «Барса» предлагала 20 миллионов подъемных, чтобы полузащитник со своей стороны активно поработал над расставанием с «Реалом». Тщетно. После продления контракта с «Реалом» Иско подчеркнул:

Не было ни малейшего шанса, чтобы я перешел в «Барселону». Я сконцентрирован на «Мадриде». Здесь на меня делают ставку, и мы полностью довольны друг другом.

Кое-что с тех пор поменялось.

Как насчет трансферов между «Барселоной» и «Реалом»?

Между «Барселоной» и «Реалом» были трансферы, но в основном они остались в прошлом веке. В новом столетии выросла конкуренция, информированность масс и просторы для травли стали шире с развитием интернета, поэтому и руководству опасно подставляться под удар толпы такими сделками, и футболисты не хотят осложнять себе жизнь. Последним футболистом, перешедшим из «Барселоны» в «Реал», был Хавьер Савиола, но он сменил столицу Каталонии на столицу Испании в качестве свободного агента, клубы в этой сделке не участвовали. В предыдущий раз один клуб взял у другого деньги за футболиста почти двадцать лет назад, когда Луиш Фигу оказался одним из самых гнусных предателей в истории «Барселоны» (по версии «кулес»).

А из Мадрида в Барселону напрямую 23 года назад переехал Луис Энрике, но там тоже клубам не пришлось вступать в переговоры: Лучо не продлил контракт с «Реалом» и подмахнул соглашение с «Барселоной». С Иско этот сценарий исключен, так как у него действующий контракт со «сливочными» до 2022 года. Как вы видите, трансферных отношений между клубами нет, и слова Бартомеу – просто подначивание, блеф на пустой руке:

Если наши тренеры попросят об игроке, а он захочет покинуть «Реал», конечно, мы подпишем его. Но этого не случалось с тех пор, как я пришел сюда. Мы не заключали никаких пактов о ненападении. Каждый старается укрепить свою команду. Иско? Я бы поговорил с президентом «Реала».

Иско не перейдет в «Барселону». Только не из «Реала»

Если Хосеп Бартомеу действительно будет настолько самонадеянным, что обратится к Флорентино Пересу по поводу Иско, то получит такой ответ:

Платите отступные, договаривайтесь с футболистом – и он ваш.

 «Реал» не будет вести переговоры с «Барселоной» по игроку, чье имя еще недавно с завидной регулярностью распевал «Сантьяго Бернабеу». Не имеет смысла Пересу так подставляться, ведь спрос на Иско и так высокий: его можно отпустить в «Манчестер Сити», «Челси» или «Ювентус». Или просто за большие деньги, или в обмен на кого-нибудь из звезд, интересных «Реалу» - Азара или Дибалу. Торговаться с «Барселоной» никто не станет, так и до фанатского бойкота недалеко, а прописанные в контракте отступные никто не заплатит, потому что в Каталонии не сумасшедшие, чтобы выкладывать 700 миллионов евро. Вот и получается, что все эти разговоры об Иско, зачем-то поддерживаемые высшим руководством «Барсы», - пустое.

Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБалаге: «Азар решил перейти в „Реал“»
Сегодня, 12:22 Комментарии13
СлухиАрп может перейти в «Баварию»
Сегодня, 09:47 Комментарии6
Слухи«Челси» продолжает интересоваться Коутиньо
Сегодня, 09:18 Комментарии7
Слухи«Реал», «Барселона», МЮ и «Ювентус» интересуются «новым Роналду»
Сегодня, 07:52 Комментарии19
Отец Хамеса: «„Ювентус“ - неплохой вариант»
Вчера, 16:23 Комментарии12
Слухи«Милан» следит за талантливым нападающим из Катара
Вчера, 13:13 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
myst5
myst5
сегодня в 14:41
Самый логичный вариант обмен Иско деньги на Азара . По-моему вообще всех устроит
BARCDJIN
BARCDJIN
   270 / 762
сегодня в 14:35
Сисько пусть сидит в реале, нафиг нам нужен этот неправильный ген..
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   44 / 762
сегодня в 14:11
Нет невозможного !
Верг
Верг
   295 / 762
сегодня в 14:03
Ювентус может приобрести и иско и марселло, в центр им точно нужен игрок.
dimagas1
dimagas1
   384 / 762
сегодня в 13:52
А куда этого Иско пихать?На флагне он не эфективен.А на позиции плеймейкера есть Коут которого наверно даже продадут,потому что Артур играет из глубины интереснее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100