Иско в «Барселоне». Возможно ли это?

сегодня, 13:25

Президент «Барселоны» обозначил условия, при которых Иско может оказаться в Каталонии. «Соккер.ру» изучает ситуацию вокруг трансфера, который станет взрывным.

Иско нужно уходить

Иско нужно бежать из «Реала». Это уже не вызывает ни малейших сомнений. Сейчас не хочется выяснять, кто виноват в том, что великолепный игрок оказался в таком положении, давайте просто трезво взглянем на факты: Иско превратился в дублера, причем, если судить по игровому времени, которое он все-таки получает, этот статус вполне справедлив. Понятно, что Аларкон не хочет играть под руководством Солари, между ними не сложился диалог – ни человеческий, ни профессиональный. Иско теряет время и губит карьеру, вот уже и Луис Энрике не знает, будет ли вызывать хавбека в сборную Испании. А ведь Иско немало усилий положил, чтобы стать ключевым футболистом «Красной Фурии», и это ему удалось еще при Хулене Лопетеги.

В споре с Солари сейчас в одну калитку выигрывает тренер, который добивается результатов без Иско, так что рассчитывать на смену власти в «Реале» на данный момент не приходится, поэтому нужно рассматривать все возможные пути для отступления. «Барселона»? Чем плох такой вариант для андалусийца, который никогда не клялся в любви «Реалу» (даже эмблему не поцеловал на презентации, что вроде как традиция) и был замечен в симпатиях к «Барселоне» в юности? В Сети можно найти фото 17-летнего Иско в футболке «Барсы», а его любимого пса зовут Месси, «потому что Лео лучший футболист в мире». А до этого была другая собака по кличке Фигу. Но суть даже не в юношеских пристрастиях, а в том, что стиль игры Франциско Аларкона всегда лучше подходил «Барселоне», нежели «Реалу». Мелкий пас, тонкие розыгрыши, стеночки, забегания, игра на третьего – это все о каталонцах и о том, что любит Иско.

«Барселоне» нравится Иско

«Барселона» устранилась от борьбы за Иско в 2013-м, когда его подписал «Реал», тогда звезды сошлись в пользу «сливочных». Трудное время в Каталонии: болезнь Вилановы и приход Херардо Мартино, при котором «Барса» провела худший сезон в новейшей истории, в то время как «Реал» возглавил Анчелотти, а Зидан очень убедительно обрисовал Иско карьерные перспективы. Но впоследствии слухи неоднократно связывали испанского хавбека с «Барселоной», и хотя их нужно делить на три, чтобы получить нечто приближенное к правде, не сомневаюсь, что каталонцы прощупывали почву, когда у Франциско не лучшим образом шли дела в Мадриде. Кандидатура Иско всплывала в моменты расставаний с Хави, Неймаром и Иньестой, якобы «Барса» предлагала 20 миллионов подъемных, чтобы полузащитник со своей стороны активно поработал над расставанием с «Реалом». Тщетно. После продления контракта с «Реалом» Иско подчеркнул:

Не было ни малейшего шанса, чтобы я перешел в «Барселону». Я сконцентрирован на «Мадриде». Здесь на меня делают ставку, и мы полностью довольны друг другом.

Кое-что с тех пор поменялось.

Как насчет трансферов между «Барселоной» и «Реалом»?

Между «Барселоной» и «Реалом» были трансферы, но в основном они остались в прошлом веке. В новом столетии выросла конкуренция, информированность масс и просторы для травли стали шире с развитием интернета, поэтому и руководству опасно подставляться под удар толпы такими сделками, и футболисты не хотят осложнять себе жизнь. Последним футболистом, перешедшим из «Барселоны» в «Реал», был Хавьер Савиола, но он сменил столицу Каталонии на столицу Испании в качестве свободного агента, клубы в этой сделке не участвовали. В предыдущий раз один клуб взял у другого деньги за футболиста почти двадцать лет назад, когда Луиш Фигу оказался одним из самых гнусных предателей в истории «Барселоны» (по версии «кулес»).

А из Мадрида в Барселону напрямую 23 года назад переехал Луис Энрике, но там тоже клубам не пришлось вступать в переговоры: Лучо не продлил контракт с «Реалом» и подмахнул соглашение с «Барселоной». С Иско этот сценарий исключен, так как у него действующий контракт со «сливочными» до 2022 года. Как вы видите, трансферных отношений между клубами нет, и слова Бартомеу – просто подначивание, блеф на пустой руке:

Если наши тренеры попросят об игроке, а он захочет покинуть «Реал», конечно, мы подпишем его. Но этого не случалось с тех пор, как я пришел сюда. Мы не заключали никаких пактов о ненападении. Каждый старается укрепить свою команду. Иско? Я бы поговорил с президентом «Реала».

Иско не перейдет в «Барселону». Только не из «Реала»

Если Хосеп Бартомеу действительно будет настолько самонадеянным, что обратится к Флорентино Пересу по поводу Иско, то получит такой ответ:

Платите отступные, договаривайтесь с футболистом – и он ваш.

«Реал» не будет вести переговоры с «Барселоной» по игроку, чье имя еще недавно с завидной регулярностью распевал «Сантьяго Бернабеу». Не имеет смысла Пересу так подставляться, ведь спрос на Иско и так высокий: его можно отпустить в «Манчестер Сити», «Челси» или «Ювентус». Или просто за большие деньги, или в обмен на кого-нибудь из звезд, интересных «Реалу» - Азара или Дибалу. Торговаться с «Барселоной» никто не станет, так и до фанатского бойкота недалеко, а прописанные в контракте отступные никто не заплатит, потому что в Каталонии не сумасшедшие, чтобы выкладывать 700 миллионов евро. Вот и получается, что все эти разговоры об Иско, зачем-то поддерживаемые высшим руководством «Барсы», - пустое.