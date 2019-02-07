«Реал», «Барселона», МЮ и «Ювентус» интересуются «новым Роналду»

сегодня, 07:52

Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоао Феликс находится под пристальным наблюдением ряда топ-клубов Европы.

По данным источника из окружения футболиста, 19-летним хавбеком, которого уже называют «новым Криштиану Роналду», интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Боруссия» Д и «Вест Хэм».

Источник отмечает, что переход Феликса, сумма отступных за которого составляет 120 млн евро, может состояться уже этим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии на счету игрока 6 голов и 3 результативные передачи в 12 матчах.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» отказалась продавать Феликса в «Ливерпуль» за 61 млн фунтов.