Джонс продлил контракт с МЮ

сегодня, 11:53

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс подписал новое соглашение с клубом.

Теперь контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на год. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в АПЛ .