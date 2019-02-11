Аллегри: «Рекорд Конте в „Ювентусе“ вряд ли получится превзойти»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не думает, что ему удастся побить рекорд Антонио Конте. Под руководством экс-наставника «бьянконери» удалось набрать 102 очка в сезоне-2013/14.

Рекорд Конте по очкам в Серии А с «Ювентусом» вряд ли получится превзойти. Но важнее всего сейчас сохранять отставание от «Наполи» в 11 очков и постараться увеличить его до 14.

Для меня имеет значение Скудетто, а набирать тысячу очков бессмысленно.