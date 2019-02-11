Сульшер считает, что Марсьяль может достичь уровня Роналду

сегодня, 08:37

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер согласен с Гари Невиллом, который провел аналогии между нынешним нападающим команды Антони Марсьялем и экс-форвардом Криштиану Роналду после матча манкунианцев с «Фулхэмом». 12 лет назад португалец сам создал гол при неубедительной игре «красных дьяволов». Марсьяль забил схожий мяч в последней встрече.