Сульшер считает, что Марсьяль может достичь уровня Роналду

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер согласен с Гари Невиллом, который провел аналогии между нынешним нападающим команды Антони Марсьялем и экс-форвардом Криштиану Роналду после матча манкунианцев с «Фулхэмом». 12 лет назад португалец сам создал гол при неубедительной игре «красных дьяволов». Марсьяль забил схожий мяч в последней встрече.
До самого конца матча мы играли очень плохо, а Криштиану забил. У Марсьяля есть схожие черты, действительно. Если Антони хочет достичь уровня Роналду, он знает, что делать. Всё зависит от него. Он талантлив.