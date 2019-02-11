Гаттузо: «„Милан“ должен быть голоден»

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Кальяри» (3:0) в 23-м туре Серии А. Сейчас «россонери» занимают в турнирной таблице четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

Мы неплохо справились, показали хороший футбол и могли забивать больше голов. Мне не понравилось выступление полузащитников в первом тайме, мы недостаточно контролировали игру.

В целом в последнее время мне нравится наш футбол, нужно, чтобы правильно работали и атака, и защита. Всё дело в голоде, в стремлении работать вместе как единое целое. Не хочу слышать «Я», только «Мы».