Итальянский журналист: «„Краснодар“ способен спокойно проходить „Байер“»

Итальянский журналист Микаэль Брага, который освещает российский футбол для местных изданий, поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.

О матче «Фенербахче» - «Зенит»

О матче «Краснодар» - «Байер»

Дома «горожанам» главное - сыграть «на ноль», не пропустить. Но выиграть 5:1, конечно, лучше (смеётся). Это не значит, что надо играть от обороны. Тем более что «Краснодар» так и не может - у него другой стиль. На групповом этапе Лиги Европы «быки» выступили успешно, выиграли три домашних матча. Но в каждом из них сначала пропускали. С одной стороны, это хорошо - значит, команда умеет реагировать на ситуацию по ходу матча. Но, с другой стороны, ей нужен толчок, чтобы начать проявлять своё мастерство. В плей-офф домашние пропущенные мячи особенно опасны - это не группа, где есть больше возможностей всё исправить. Скажу еще, что для «Краснодара» жеребьёвка 1/16 финала могла получиться и гораздо хуже, попадись ему «Челси», «Наполи» или «Арсенал». «Краснодар» не является фаворитом пары с «Байером», но способен спокойно проходить дальше.