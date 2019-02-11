Итальянский журналист: «„Краснодар“ способен спокойно проходить „Байер“»

Итальянский журналист Микаэль Брага, который освещает российский футбол для местных изданий, поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.
О матче «Фенербахче» - «Зенит»
Результативная ничья. Самое главное - не проиграть, как всегда, на выезде, чтобы потом пробовать сделать камбэк дома. Питерцы-то сильны в родных стенах, но всё равно может случиться неудача - из-за соперника, судьи, отдельных эпизодов. Если «Зенит» пройдёт первый раунд плей-офф, то дальше ему должно стать полегче.
О матче «Краснодар» - «Байер»
Дома «горожанам» главное - сыграть «на ноль», не пропустить. Но выиграть 5:1, конечно, лучше (смеётся). Это не значит, что надо играть от обороны. Тем более что «Краснодар» так и не может - у него другой стиль. На групповом этапе Лиги Европы «быки» выступили успешно, выиграли три домашних матча. Но в каждом из них сначала пропускали. С одной стороны, это хорошо - значит, команда умеет реагировать на ситуацию по ходу матча. Но, с другой стороны, ей нужен толчок, чтобы начать проявлять своё мастерство. В плей-офф домашние пропущенные мячи особенно опасны - это не группа, где есть больше возможностей всё исправить. Скажу еще, что для «Краснодара» жеребьёвка 1/16 финала могла получиться и гораздо хуже, попадись ему «Челси», «Наполи» или «Арсенал». «Краснодар» не является фаворитом пары с «Байером», но способен спокойно проходить дальше.
3 последние игры (Вольфсбург,Бавария,Майнц) - 3 победы...11 забитых мячей...и две из трёх игр играли в гостях...
Очень сложно будет краснодарцам...
Но три домашние победы в группе ЛЕ вселяют надежду на успех....не думаю что Байер намного сильней Севильи...
Удачи Краснодарув ЛЕ !!!!!!!!!
3 последние игры (Вольфсбург,Бавария,Майнц) - 3 победы...11 забитых мячей...и две из трёх игр играли в гостях...
Очень сложно будет краснодарцам...
Но три домашние победы в группе ЛЕ вселяют надежду на успех....не думаю что Байер намного сильней Севильи...
Удачи Краснодарув ЛЕ !!!!!!!!!