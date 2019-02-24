Клопп не считает матч с «Юнайтед» определяющим в борьбе за титул

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Конечно, мы бы хотели победить и оказаться в трех очках от «Сити», но стоит ли победа над «Юнайтед» больше трех очков? Нет. До конца сезона нам еще предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», «Челси» и другими сильными командами.

Только на этой неделе у нас три больших матча. А после «Юнайтед» нам играть с «Уотфордом», который мог оказаться в первой шестерке, если бы показывал более стабильную игру.

Когда борешься за титул, каждый матч имеет значение.