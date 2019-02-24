Гвардиола: «Не нужно ждать от „Манчестер Сити“ победы в четырех турнирах»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призывает не ждать от его команды победы во всех четырех турнирах, где она участвует.
В апреле и мае, может, я и отвечу по поводу титулов, но в феврале об этом бессмысленно говорить. Кевин Де Брюйне правильно сказал, следующая цель - это следующая игра.
Как часто английские команды выигрывали четыре трофея за сезон? Не нужно и на нас возлагать такую ответственность, потому что мы ее не заслуживаем. Не нужно сейчас ждать от нас победы в четырех турнирах.
Сегодня «горожане» сыграют с «Челси» в финальном матче Кубка Лиги. В преддверии встречи мнением о Гвардиоле поделился главный тренер лондонцев Маурицио Сарри.
Особенный? Так себя вообще то Моуриньо назвал и причём он здесь?
Особенный? Так себя вообще то Моуриньо назвал и причём он здесь?
Странным образом я стал болеть за Манчестер, за Сити за игру, за Манчестер (Юнайтед) за возрождение !
Аминь !
Честно говоря , Манчестер всегда был один , Манчестер Юнайтед, но времена меняются и
теперь на смену единовластию в лице первого секретаря обкома КПСС пришло двоевластие губернатора и мера города.
Тут всё зависит от личностей, например Мэр Собчак был опаснее Мэра Лужков ,ну а дальше видно будет кто сильнее в Манчестере Гвардьола или Сольскяер.
Кто кому мистер, как сказал Хорхе Вальдано Алексу Фергюсону однажды.
Странным образом я стал болеть за Манчестер, за Сити за игру, за Манчестер (Юнайтед) за возрождение !
Аминь !
Честно говоря , Манчестер всегда был один , Манчестер Юнайтед, но времена меняются и
теперь на смену единовластию в лице первого секретаря обкома КПСС пришло двоевластие губернатора и мера города.
Тут всё зависит от личностей, например Мэр Собчак был опаснее Мэра Лужков ,ну а дальше видно будет кто сильнее в Манчестере Гвардьола или Сольскяер.
Кто кому мистер, как сказал Хорхе Вальдано Алексу Фергюсону однажды.
И после сегодняшнего дня их останется 3.
Удачи Сити
И после сегодняшнего дня их останется 3.
Удачи Сити