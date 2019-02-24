Гвардиола: «Не нужно ждать от „Манчестер Сити“ победы в четырех турнирах»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призывает не ждать от его команды победы во всех четырех турнирах, где она участвует.

В апреле и мае, может, я и отвечу по поводу титулов, но в феврале об этом бессмысленно говорить. Кевин Де Брюйне правильно сказал, следующая цель - это следующая игра.

Как часто английские команды выигрывали четыре трофея за сезон? Не нужно и на нас возлагать такую ответственность, потому что мы ее не заслуживаем. Не нужно сейчас ждать от нас победы в четырех турнирах.