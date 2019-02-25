Фанат спросил Канселу, сколько еще от него ждать результативных действий

25 февраля 2019, 20:24

Один из болельщиков написал сообщение защитнику «Ювентуса» Жоау Канселу, в котором пожаловался, что португалец совсем неактивен в атаке, из-за чего он не приносит фанату очков в фентези-футболе.

«Мне придется ждать еще 2 года, чтобы ты сделал результативную передачу или даже забил гол? Я ставлю тебя в защиту в фентези-футболе, но ты разочаровываешь. Зато получаешь бесполезные желтые карточки», — написал болельщик.

«Иди к черту, мне плевать на фентези-футбол и прочий подобный мусор. Главное - победа. Не пиши мне больше!» — ответил футболист.

Несмотря на негодование болельщика, Канселу в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах Серии А.