«Фратрия» будет бойкотировать матч «Спартак» - «Краснодар»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 32’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 21’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 30’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 34’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 75’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 32’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 78’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 16’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

«Фратрия» будет бойкотировать матч «Спартак» - «Краснодар»

22 февраля 2019, 11:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» объявило о бойкоте предстоящего матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за действий КДК и самого московского клуба.

После матча «Спартак» — «Локомотив» КДК принял решение о закрытии трибуны Б на следующий матч «Спартака». Причиной закрытия всей трибуны и отказа болельщикам, купившим абонементы на весь сезон, в допуске на матч является то, что делегат матча услышал скандирование нескольких десятков людей в сторону вратаря «Локомотива». Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер.

Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре.

Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора. При этом мы не видим от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков, которые в очередной раз оказываются беззащитны перед идиотскими решениями наших футбольных властей.

Также, вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку. Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики «Спартака» отказываются от посещения матча «Спартак» — «Краснодар», так как это противоречит нашим принципам.

Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять «Спартак» без поддержки. Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона «Спартак». Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Около 2000 болельщиков МЮ поддержат команду в выездном матче с ПСЖ
Сегодня, 20:29 Комментарии10
Болельщики «Арсенала» смогут бесплатно добраться в Химки
Сегодня, 15:51 Комментарии11
На матче «Локомотив» - «Крылья Советов» ожидается 10 тыс. болельщиков
02 марта Комментарии2
«Зенит» в выездном матче с «Уралом» поддержат около 1000 болельщиков
01 марта Комментарии16
Фанат «Ромы» признал свою вину в нападении на болельщика «Ливерпуля» Кокса
28 февраля Комментарии2
«Айнтрахт» на выезде в Милане поддержат 13 500 фанатов
28 февраля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   132 / 887
25 февраля в 17:48
Да и фиг с ними, пускай бойкотируют. На стадионе воздух будет чище
cska1948
cska1948
   176 / 887
23 февраля в 08:35
Фратрия много говорит о своих правах и не слова о своих обязанностях.
Nafnafik
Nafnafik
   42 / 887
23 февраля в 04:41
Свиньи опять чудят.
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 887
22 февраля в 20:08
Фратрия - главная сила, которая приведет тарасовских в пердив.
bacek15
bacek15
22 февраля в 18:20
Наверно КДК намекает активу фанатскому, что надо бы провести беседу с особо глупыми членами о том, что расизм это плохо. А видеокамеры это вопрос уже другой.
Правдин Семён
Правдин Семён
   695 / 887
22 февраля в 17:49
Фратрия-стадо околофутбольных глоров,не более.Причём здесь Спартак?
Finn88
Finn88
   824 / 887
22 февраля в 17:46
Да закрыть этот свинарник и стадо разогнать.
Исмет
Исмет
   696 / 887
22 февраля в 15:26
    Исмет
    Исмет
       696 / 887
    22 февраля в 15:25
    дзюба позор Российского Футбола
    d_fincher
    d_fincher
       394 / 887
    22 февраля в 15:09
    Дюков теперь президент РФС. Такое будет часто.
    Палыч82
    Палыч82
       470 / 887
    22 февраля в 14:55
    Составлено хорошо обращение, но однобоко. Когда КДК и клубы что-то иное демонстрировали? Не придумано еще в мире ничего эффективного для управления футбольными ультрас-группировками
    Nafnafik
    Nafnafik
       42 / 887
    22 февраля в 14:48
    Пупсики заслужили такое отношение своих болельщиков к себе.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       145 / 887
    22 февраля в 14:45
    Заранее позориться не хотят со своей антинародной командой.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       597 / 887
    22 февраля в 14:42
    Что этим юродивым опять не нравится.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
       264 / 887
    22 февраля в 14:35
    А на матчи табуна и без флажков не ходят
    RIR68
    RIR68
       184 / 887
    22 февраля в 14:30
    значит традиционного шарфопада мы не увидим(((
    mugik1973
    mugik1973 ответил Байкал-38.
       264 / 887
    22 февраля в 14:29
    А ты то когда ходил на игры локомотива, или ты после проиграша спартаку больше ходить не будешь на игры локомотива
    Лакшери
    Лакшери
       277 / 887
    22 февраля в 14:25
    Позор спартаку !
    Novograd
    Novograd
       711 / 887
    22 февраля в 14:08
    ничего не потеряете
    Evilhuman
    Evilhuman
       31 / 887
    22 февраля в 14:03
    Полупустая открываха будет ещё пустее, не удивительно,да и смотреть там кроме быков не на что
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 887
    22 февраля в 13:59
    Федун даже тут наварился , вместо того чтобы пустить бесплатно он по второму разу билеты пихнул , плюс шарфиков насобирает .. походу он сам эти решения в КДК продвигает)) Леня киевский еще тот жулик
    Завтра
    Завтра
       260 / 887
    22 февраля в 13:51
    Поливают Гильерме абсолютно расистскими кричалками, а гонят на нас))
    Вспоминается Вовочка, который родителей застал в деликатный момент: "И эти люди мне в носу ковыряться запрещают!"
    Antjnin
    Antjnin ответил Пепс
       401 / 887
    22 февраля в 13:49
    Кто такой Фратрия ?
    Этот внебрачные дети Федуна.
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 887
    22 февраля в 13:49
    знают что пролетят с Краснодаром вот и нашли отмазку
    Antjnin
    Antjnin ответил 4RT
       401 / 887
    22 февраля в 13:49
    Топайте на Манежку и там митингуйте
    Или на Болотную.
    Nafnafik
    Nafnafik
       42 / 887
    22 февраля в 13:47
    Пупсиков опять лихорадит от бестрофейности и зависти, клуб без достижений просто чахнет.
    морозз
    морозз
       64 / 887
    22 февраля в 13:46
    Чего можно добиться бойкотом...ничего, учитесь у бомжей, продвинули своего Дюкова в президенты РФС и теперь спокойно станут чемпионами России на долгое время! Даже Гинер со своим судейским корпусом займёт только второе лигочемпионское место, не сможет оказать сопротивление!
    Antjnin
    Antjnin
       401 / 887
    22 февраля в 13:46
    Считать Фратрия может, что угодно, даже то, что Солнце на Западе всходит.
    Но вот решение КДК останется в силе и не важно сколько недоумков там кричало вратарю Локо.
    ЦСКА это уже проходил в Европе не раз., да и Зенит кажется проходил.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       855 / 887
    22 февраля в 13:44
    И пока Глушак в составе бойкотировать игры Спартака!!!!!!
    Sargent
    Sargent
       180 / 887
    22 февраля в 13:37
    А другие матчи не планируют байкотировать?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100