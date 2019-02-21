Матч «Зенит» - «Фенербахче» посетили более 50 тыс. болельщиков

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что за ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы наблюдали с трибун 50 448 человек.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:1 и вышли в 1/8-ю.
50 448 🔝 #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/z32kjp2fCL— Газпром Арена (@gazprom_arena) 21 февраля 2019 г.
и смотрится ведь..
но..каждому свое..сорри.
и смотрится ведь..
но..каждому свое..сорри.
Хороший город
А до этого На Волго Нефти работал
Мазут капиталистам возил
Видел наверное ночью в разводку наши караваны?
Классное время молодость
Хороший город
А до этого На Волго Нефти работал
Мазут капиталистам возил
Видел наверное ночью в разводку наши караваны?
Классное время молодость
Особенно летом.
В Питере намного скромнее...
Особенно летом.
В Питере намного скромнее...
Я живу в Геленджике
Официальная з п по Краснодарскому краю около 70ти тысяч
Найти работу в городе за 20 - большая удача
Я живу в Геленджике
Официальная з п по Краснодарскому краю около 70ти тысяч
Найти работу в городе за 20 - большая удача
(хотя и работающий).
Но 170 тыс. - это ты загнул, так же как и на счет 10 млн...
(хотя и работающий).
Но 170 тыс. - это ты загнул, так же как и на счет 10 млн...
Реально, ну это не мое дело
Официально в Москве проживает чуть больше 12 миллионов
Из них 80 процентов Русские
Реально ваши глоры называют Столицу Родины москвобадом
Получается что реальность не имеет ничего общего с официалом
Как собственно и все в России.
Так что сам не трынди
Реально, ну это не мое дело
Официально в Москве проживает чуть больше 12 миллионов
Из них 80 процентов Русские
Реально ваши глоры называют Столицу Родины москвобадом
Получается что реальность не имеет ничего общего с официалом
Как собственно и все в России.
Так что сам не трынди
так что 50 тыс. - это маловато.
Было под 60!
так что 50 тыс. - это маловато.
Было под 60!
Ты уж начал называть столицу Родины непристойными словами
Держи марку
Ты уж начал называть столицу Родины непристойными словами
Держи марку
Это видимо Спартак.
Кто болеет за Спартак,
У того с башкой не так.
На грязном болоте на старом суку
Качается надпись "конец Спартаку
Это видимо Спартак.
Кто болеет за Спартак,
У того с башкой не так.
На грязном болоте на старом суку
Качается надпись "конец Спартаку
Как вся Москва одно вранье и приписки!
Как вся Москва одно вранье и приписки!
Приходи когда за слова научишься отвечать .
Приходи когда за слова научишься отвечать .
Сегодня 04:38
Никогда не понимал радости по этому поводу
В городе с более чем 10ти миллионным населением
Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда
На нее приходит целых 50 тыс болел
Вопрос
За кого болеет остальная часть города?
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Я вот тоже не понимаю, спартачи кричат, что за Спартак болеют миллионы, а на стадион приходят всего пару десятков тысяч. К примеру на матч ЛЕ пришло 21 264 зрителя, но это официальные данные, на вид вдвое меньше.
Так стоит ли спартачам подымать эту тему? Я думаю нет они тем самым позорят сами свой Спартак!!! По логике спартачей за Спартак болеет 20-30 тысяч не более того!!!
ttps://youtu.be/mjJu_7fTYvU
Сегодня 04:38
Никогда не понимал радости по этому поводу
В городе с более чем 10ти миллионным населением
Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда
На нее приходит целых 50 тыс болел
Вопрос
За кого болеет остальная часть города?
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Я вот тоже не понимаю, спартачи кричат, что за Спартак болеют миллионы, а на стадион приходят всего пару десятков тысяч. К примеру на матч ЛЕ пришло 21 264 зрителя, но это официальные данные, на вид вдвое меньше.
Так стоит ли спартачам подымать эту тему? Я думаю нет они тем самым позорят сами свой Спартак!!! По логике спартачей за Спартак болеет 20-30 тысяч не более того!!!
ttps://
А че мрут?
А че мрут?