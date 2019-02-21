Матч «Зенит» - «Фенербахче» посетили более 50 тыс. болельщиков

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 35’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 25’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 32’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 25’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 33’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 37’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 78’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 81’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 19’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Матч «Зенит» - «Фенербахче» посетили более 50 тыс. болельщиков

21 февраля 2019, 23:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что за ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы наблюдали с трибун 50 448 человек.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:1 и вышли в 1/8-ю. 

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Все комментарии
iri13
iri13 ответил Ваня лучший
   149 / 887
22 февраля в 11:01
С победой можно поздравить, но к факелам отношение не очень, мягко говоря.
..мягко говоря, это не факельное шествие в Киеве, а поддержка команды, даже вне пределах стадиона,
и смотрится ведь..
но..каждому свое..сорри.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   370 / 887
22 февраля в 07:25
Молодцы немытики! Когда молодцы, тогда молодцы! В еврокубках всяко-разно за всех наших болеть надо
Завтра
Завтра
   260 / 887
22 февраля в 02:28
Это были 50 445 загнанных туда по бесплатным билетам и мы втроём за бабки. Надёжная инфа 146% из тарасовки
МКС
МКС ответил Leningrad 84
   93 / 887
22 февраля в 02:08
Геленджик - это круто! Особенно летом. В Питере намного скромнее...
В Питере последний раз был еще в 1991м

Хороший город

А до этого На Волго Нефти работал

Мазут капиталистам возил

Видел наверное ночью в разводку наши караваны?

Классное время молодость
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
   156 / 887
22 февраля в 01:59
А че загнул Я живу в Геленджике Официальная з п по Краснодарскому краю около 70ти тысяч Найти работу в городе за 20 - большая удача
Геленджик - это круто!
Особенно летом.
В Питере намного скромнее...
МКС
МКС ответил Leningrad 84
   93 / 887
22 февраля в 01:45
МКС, вообще-то я пенсионер... (хотя и работающий). Но 170 тыс. - это ты загнул, так же как и на счет 10 млн...
А че загнул

Я живу в Геленджике

Официальная з п по Краснодарскому краю около 70ти тысяч

Найти работу в городе за 20 - большая удача
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
   156 / 887
22 февраля в 01:34
Официально у тебя зарплата 170 тысяч Реально, ну это не мое дело Официально в Москве проживает чуть больше 12 миллионов Из них 80 процентов Русские Реально ваши глоры называют Столицу Родины москвобадом Получается что реальность не имеет ничего общего с официалом Как собственно и все в России. Так что сам не трынди
МКС, вообще-то я пенсионер...
(хотя и работающий).
Но 170 тыс. - это ты загнул, так же как и на счет 10 млн...
oncha
oncha
   76 / 887
22 февраля в 01:27
Даже если собрать всех болельщиков пупсни по всей Москве, по и половины питерского стадиона не наберется.
МКС
МКС ответил Leningrad 84
   93 / 887
22 февраля в 01:24
МКС, не трынди - в СПб на сегодняшний день официально проживает 5 млн 380 тыс .
Официально у тебя зарплата 170 тысяч

Реально, ну это не мое дело

Официально в Москве проживает чуть больше 12 миллионов

Из них 80 процентов Русские

Реально ваши глоры называют Столицу Родины москвобадом

Получается что реальность не имеет ничего общего с официалом

Как собственно и все в России.

Так что сам не трынди
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
   156 / 887
22 февраля в 01:14
Никогда не понимал радости по этому поводу В городе с более чем 10ти миллионным населением Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда На нее приходит целых 50 тыс болел Вопрос За кого болеет остальная часть города?
МКС, не трынди - в СПб на сегодняшний день официально проживает 5 млн 380 тыс .
Leningrad 84
Leningrad 84
   156 / 887
22 февраля в 01:11
Вообще-то стадион был полный,
так что 50 тыс. - это маловато.
Было под 60!
МКС
МКС ответил Fleischjager
   93 / 887
22 февраля в 01:10
конечно в кремль. из Питера. за счет московских бабушек
Как это московских?

Ты уж начал называть столицу Родины непристойными словами

Держи марку
Fleischjager
Fleischjager ответил МКС
   434 / 887
22 февраля в 01:08
В кремль?
конечно в кремль. из Питера. за счет московских бабушек
МКС
МКС ответил Fleischjager
   93 / 887
22 февраля в 01:01
за ЗЕНИТ только в отличии от вас масквабадских нахлебников мы еще и на работу ходим
В кремль?
Fleischjager
Fleischjager ответил МКС
   434 / 887
22 февраля в 00:59
Никогда не понимал радости по этому поводу В городе с более чем 10ти миллионным населением Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда На нее приходит целых 50 тыс болел Вопрос За кого болеет остальная часть города?
за ЗЕНИТ только в отличии от вас масквабадских нахлебников мы еще и на работу ходим
Fleischjager
Fleischjager ответил Байкал-38.
   434 / 887
22 февраля в 00:56
МКС Сегодня 04:38 Никогда не понимал радости по этому поводу В городе с более чем 10ти миллионным населением Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда На нее приходит целых 50 тыс болел Вопрос За кого болеет остальная часть города? Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Я вот тоже не понимаю, спартачи кричат, что за Спартак болеют миллионы, а на стадион приходят всего пару десятков тысяч. К примеру на матч ЛЕ пришло 21 264 зрителя, но это официальные данные, на вид вдвое меньше. Так стоит ли спартачам подымать эту тему? Я думаю нет они тем самым позорят сами свой Спартак!!! По логике спартачей за Спартак болеет 20-30 тысяч не более того!!! ttps://www.youtube.com/watch?v=mjJu_7fTYvU
да и тех половина -глоры
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
22 февраля в 00:52
Стыдно за пупсиков!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Nikola45
   34 / 887
22 февраля в 00:49
Вранье ! Там видно что и 1\3 не заполнено! Как вся Москва одно вранье и приписки!
Так я и говорю, что это официальные данные, но как минимум вдвое меньше! Видать жителей Тарасовки с клонами санги посчитали.
Nafnafik
Nafnafik
   42 / 887
22 февраля в 00:40
Стыдно за свинарню тарасовскую.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   177 / 887
22 февраля в 00:17
    Nikola45
    Nikola45 ответил Байкал-38.
       13 / 887
    22 февраля в 00:10
    МКС Сегодня 04:38 Никогда не понимал радости по этому поводу В городе с более чем 10ти миллионным населением Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда На нее приходит целых 50 тыс болел Вопрос За кого болеет остальная часть города? Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Я вот тоже не понимаю, спартачи кричат, что за Спартак болеют миллионы, а на стадион приходят всего пару десятков тысяч. К примеру на матч ЛЕ пришло 21 264 зрителя, но это официальные данные, на вид вдвое меньше. Так стоит ли спартачам подымать эту тему? Я думаю нет они тем самым позорят сами свой Спартак!!! По логике спартачей за Спартак болеет 20-30 тысяч не более того!!! ttps://www.youtube.com/watch?v=mjJu_7fTYvU
    Вранье ! Там видно что и 1\3 не заполнено!
    Как вся Москва одно вранье и приписки!
    spartach n1
    spartach n1 ответил Nikola45
       21 / 887
    21 февраля в 23:59
    запитер может раздельно? За кого За Питер ))
    О это тот который обещал съесть плавки ?)
    Приходи когда за слова научишься отвечать .
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       34 / 887
    21 февраля в 23:56
    МКС
    Сегодня 04:38
    Никогда не понимал радости по этому поводу

    В городе с более чем 10ти миллионным населением

    Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда

    На нее приходит целых 50 тыс болел

    Вопрос

    За кого болеет остальная часть города?
    Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

    Я вот тоже не понимаю, спартачи кричат, что за Спартак болеют миллионы, а на стадион приходят всего пару десятков тысяч. К примеру на матч ЛЕ пришло 21 264 зрителя, но это официальные данные, на вид вдвое меньше.
    Так стоит ли спартачам подымать эту тему? Я думаю нет они тем самым позорят сами свой Спартак!!! По логике спартачей за Спартак болеет 20-30 тысяч не более того!!!
    ttps://
    Nikola45
    Nikola45 ответил Литейный 4
       13 / 887
    21 февраля в 23:53
    Для Зенита полтос рядовая цифра. Это как пятнашка рядовая цифра у свиней. Гыгыгы
    15 для свиней это Перебор и Экстрим ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил spartach n1
       13 / 887
    21 февраля в 23:53
    запитер может раздельно? За кого За Питер ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Nafnafik
       13 / 887
    21 февраля в 23:52
    Стадиона маловато, нужно еще один пристроить.
    Надстроить ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил МКС
       13 / 887
    21 февраля в 23:48
    Никогда не понимал радости по этому поводу В городе с более чем 10ти миллионным населением Существует ЦЕЛАЯ ОДНА команда На нее приходит целых 50 тыс болел Вопрос За кого болеет остальная часть города?
    Это как раз чуть больше чем на Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо вместе взятых )))
    Nikola45
    Nikola45
       13 / 887
    21 февраля в 23:46
    И я там был! Перед футболом пиво пил! И по усам текло и в рот попало ))
    МКС
    МКС ответил zzzzenittt
       93 / 887
    21 февраля в 23:44
    Это откуда у нас 10 лямов населения нарисовалась? И 7 нет с областью..
    Ну это я в энциклопедии прочитал 10ти летней давности

    А че мрут?
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       177 / 887
    21 февраля в 23:44
    Зенит с победой,единственный Русский клуб который приносит очки в копилку
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