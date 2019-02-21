Матч «Зенит» - «Фенербахче» посетили более 50 тыс. болельщиков

21 февраля 2019, 23:03

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что за ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы наблюдали с трибун 50 448 человек.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:1 и вышли в 1/8-ю.