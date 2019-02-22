Сегодня Карпин прокатится по Ростову на автобусе и раздаст билеты

«Ростов» объявил об оригинальной акции для болельщиков накануне ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с главным тренером нашей команды Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». Ищите сегодня вечером обновленный клубный автобус «Ростова» на улицах города и не стесняйтесь заглядывать в салон.