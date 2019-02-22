Сегодня Карпин прокатится по Ростову на автобусе и раздаст билеты

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 28’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 43’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 18’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 25’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 18’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 26’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 30’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 71’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 28’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 27’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 74’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 12’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 44’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Сегодня Карпин прокатится по Ростову на автобусе и раздаст билеты

22 февраля 2019, 19:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ростов» объявил об оригинальной акции для болельщиков накануне ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с главным тренером нашей команды Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». Ищите сегодня вечером обновленный клубный автобус «Ростова» на улицах города и не стесняйтесь заглядывать в салон.

Отмечается, что предложение касательно бесплатных билетов ограничено.

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Все комментарии
Владивосток-2000
Владивосток-2000
24 февраля в 01:02
Ну и сколько он билетов раздал - пол-стадиона наберут? Или плох пудель-зазывала?
Владивосток-2000
Владивосток-2000
23 февраля в 04:11
А у Карпина новая должность появилась - зазывала!
Гавроша
Гавроша ответил Михаил Славнов
   24 / 887
23 февраля в 04:09
Что на это скажет Ксюша ростовская?
Не понравилась ксюше правда, злится теперь.
Гавроша
Гавроша ответил Подотдел очистки Тарасовки
   24 / 887
23 февраля в 04:01
У нас в стране, кроме питерского стадиона, показать больше нечего, на ростовский даже бесплатно не идут, несмотря на то, что главный тренер билеты распространяет бесплатные, нужно еще 100 грамм наливать.
Да еще вопрос - пойдут ли за 100 грамм? Что такое сотка, нужно хотя бы маленькую, а если пол-литра. то тогда конечно придут. И закуску за счет пуделя.
МКС
МКС
   93 / 887
22 февраля в 22:56
    Подотдел очистки Тарасовки
    Подотдел очистки Тарасовки
       90 / 887
    22 февраля в 22:39
    У нас в стране, кроме питерского стадиона, показать больше нечего, на ростовский даже бесплатно не идут, несмотря на то, что главный тренер билеты распространяет бесплатные, нужно еще 100 грамм наливать.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Педро тарасовский
       232 / 887
    22 февраля в 22:35
    Зачем в ростове такой стадион, 100 алкашей карпин собрать не может.
    Что бы ты спросил!
    Убийца Ливерпуля
    Убийца Ливерпуля
    22 февраля в 22:32
    По Питеру был бы STRIKE!!!
    pomor45
    pomor45 ответил Ice van Reed
       179 / 887
    22 февраля в 22:21
    А в чем плохого, что он Ростову победы пожелал?!
    Не суйся, он понимает, что речь идёт о еврейской повадке загрести жар чужими руками.
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский
       125 / 887
    22 февраля в 22:15
    Зачем в ростове такой стадион, 100 алкашей карпин собрать не может.
    астап бендер
    астап бендер ответил Подотдел очистки Тарасовки
    22 февраля в 22:15
    Скоро в ростове насильно загонять на футбол будут. Спрашивается, зачем такой футбол нужен.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответил Т34
         232 / 887
      22 февраля в 22:07
      Интересно, чего бомжи так переполошились? Наверное не успели запатентовать способ привлечения болельщиков на свою баклан-арену, а Валера невзначай вторгся в их систему, чем вызвал такую бурю негодования. Теперь "Ростов" для бомжей враг номер два. О первом и говорить не надо. Что и подтверждают комментарии лазурных на ветке.
      Ну так выбили из из кубка вторым составом, вот ноют!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответил pomor45
         232 / 887
      22 февраля в 22:04
      Тебе, как болельщику клуба, выбывшего из всех кубков, не стоило бы подначивать единственный клуб страны, продолжающий борьбу на всех трёх фронтах. Это гнусная зависть.
      А в чем плохого, что он Ростову победы пожелал?!
      Т34
      Т34
         22 / 887
      22 февраля в 22:02
      Интересно, чего бомжи так переполошились? Наверное не успели запатентовать способ привлечения болельщиков на свою баклан-арену, а Валера невзначай вторгся в их систему, чем вызвал такую бурю негодования. Теперь "Ростов" для бомжей враг номер два. О первом и говорить не надо. Что и подтверждают комментарии лазурных на ветке.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответил 1 команда
         232 / 887
      22 февраля в 22:02
      Спонсорство с сосисочниками не удалось, а что остается делать.
      как бы Тавр оф. Спонсор!!!
      pomor45
      pomor45 ответил ermak6848
         179 / 887
      22 февраля в 21:43
      Хорошая традиция - Это к Победе Ростова над быками...
      Тебе, как болельщику клуба, выбывшего из всех кубков, не стоило бы подначивать единственный клуб страны, продолжающий борьбу на всех трёх фронтах. Это гнусная зависть.
      ermak6848
      ermak6848
         199 / 887
      22 февраля в 21:18
      Хорошая традиция - Это к Победе Ростова над быками...
      Бестрофейный
      Бестрофейный
         145 / 887
      22 февраля в 21:09
      Кроме отвращения это ничего не вызывает.
      1 команда
      1 команда
         68 / 887
      22 февраля в 21:00
      Спонсорство с сосисочниками не удалось, а что остается делать.
      Byvaliy
      Byvaliy
         60 / 887
      22 февраля в 20:58
      В ростове скоро и огурцами с самогонкой начнут приглашать, но уже в пердиве.
      oncha
      oncha
         76 / 887
      22 февраля в 20:54
      Ксюша - звезда ростова, любого на футбол заманит.
      mihaluch
      mihaluch
         174 / 887
      22 февраля в 20:34
      Карпин:"Да, тренера из меня не получилось, приходиться переквалифицироваться в кондукторы".
      Аксинья
      Аксинья ответил Гавроша
         105 / 887
      22 февраля в 20:33
      Это тарасовский способ заманивания зрителей, и не удивительно - ведь тренер пупсик!
        Аксинья
        Аксинья ответил Михаил Славнов
           105 / 887
        22 февраля в 20:30
        Что на это скажет Ксюша ростовская?
        На бакланник бомжей со всего Питера за похлебку сгоняют - вот и посещаемость...(похлебку дают после игры - иначе расползутся как тараканы)...
        piercman
        piercman
        22 февраля в 20:29
        обычно федун раздаёт билеты у метро (сам видел!) - валера, как бывший спартач, не может избавиться от привычки заманивать публику федунскими методами!
        161регион
        161регион ответил Egorium
           7 / 887
        22 февраля в 20:29
        Уха ха ха...и это говорят позорники дважды пропустившие по 3 гола....выграли второй тайм у молодежки основным составом.....
        Гавроша
        Гавроша
           24 / 887
        22 февраля в 20:26
        Это тарасовский способ заманивания зрителей, и не удивительно - ведь тренер пупсик!
        Семьнуль команда
        Семьнуль команда
           129 / 887
        22 февраля в 20:05
        В пердиве билеты особо не нужны.
        Egorium
        Egorium ответил 161регион
           70 / 887
        22 февраля в 20:02
        Болотные,да не видать вам чемпионства,не истерите...уха ха ха
        После 5-0 в кубке тины, вам вообще лучше не говорить, а больше думать о пердиве.
        161регион
        161регион
           7 / 887
        22 февраля в 20:00
        Болотные,да не видать вам чемпионства,не истерите...уха ха ха
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