Фанаты «Спартака» ждут, когда Глушаков, Комбаров и Ребров покинут клуб

25 февраля 2019, 16:34

Уже совсем скоро «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ . Не все ждут этот поединок. В Москве фанаты «красно-белых» расклеили по городу около тысячи афиш с анонсом вымышленного «блокбастера» с участием представителей клуба.

Афиша пародирует фильм «Фантастические твари и где они обитают». На ней изображены вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, а также футболисты команды Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. Название вымышленного «фильма»: «Фантастические твари и когда они покинут „Спартак“».

В России прокат «фильма» начнется 3-го марта.