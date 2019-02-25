Фанаты «Спартака» ждут, когда Глушаков, Комбаров и Ребров покинут клуб

Уже совсем скоро «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ. Не все ждут этот поединок. В Москве фанаты «красно-белых» расклеили по городу около тысячи афиш с анонсом вымышленного «блокбастера» с участием представителей клуба.
Афиша пародирует фильм «Фантастические твари и где они обитают». На ней изображены вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, а также футболисты команды Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. Название вымышленного «фильма»: «Фантастические твари и когда они покинут „Спартак“».
В России прокат «фильма» начнется 3-го марта.
Не ош тот, кто ничо не пиш...
Не ош тот, кто ничо не пиш...
Не ош тот, кто ничо не пиш...
Не ош тот, кто ничо не пиш...
Но самое главное парни в другом...мне очень стыдно за Зенит, за то как эту команду тянут за уши в ЛЧ и как она этому яростно сопротивляется! Стыдно за газового Миллера и его клевретов Медведева и Дюкова, стыдно за маразм великого Орлова и сидельца стулочника Кокорина! За Бакланов уже не стыдно, их всех перебили!
Но самое главное парни в другом...мне очень стыдно за Зенит, за то как эту команду тянут за уши в ЛЧ и как она этому яростно сопротивляется! Стыдно за газового Миллера и его клевретов Медведева и Дюкова, стыдно за маразм великого Орлова и сидельца стулочника Кокорина! За Бакланов уже не стыдно, их всех перебили!
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Клманда - лучше и не скажешь. И вместо игроков - клманды )))
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Клманда - лучше и не скажешь. И вместо игроков - клманды )))
Болею за Спартак, но мне сейчас не жалко эту клманду -
она предала Карреру и пусть сейчас клуб жрёт то,
что посеял и взрастил в этом клубе - жлобство,
малодушие, трусость, лизоблюдство и алчность
Федун, тебя можно поздравить с таким выводком
пресмыкающихся..
Фанатов не обманешь...это крутая акция!
И было бы совсем круто, если бы фанаты достойно вели себя на трибунах...
Болею за Спартак, но мне сейчас не жалко эту клманду -
она предала Карреру и пусть сейчас клуб жрёт то,
что посеял и взрастил в этом клубе - жлобство,
малодушие, трусость, лизоблюдство и алчность
Федун, тебя можно поздравить с таким выводком
пресмыкающихся..
Фанатов не обманешь...это крутая акция!
И было бы совсем круто, если бы фанаты достойно вели себя на трибунах...
Признав пускали в теремок,
Чтоб там в обнимочку со свинами
Они плясали хрюки рок.
Свиней кормили абрикосами,
Для них открыли целый цирк,
Чтоб там не мучаясь вопросами
Они кричали: "Хрюки-Фырк!!
Свиней кормили ананасами,
Играть учили в домино,
Но не хотели слушать нас они
И пили пиво и вино.
Блевали, какали и писали,
Летать мешали голубям.
Пока их наконец не выслали
В родной свинарник к отрубям.
Анна Герасимова
Признав пускали в теремок,
Чтоб там в обнимочку со свинами
Они плясали хрюки рок.
Свиней кормили абрикосами,
Для них открыли целый цирк,
Чтоб там не мучаясь вопросами
Они кричали: "Хрюки-Фырк!!
Свиней кормили ананасами,
Играть учили в домино,
Но не хотели слушать нас они
И пили пиво и вино.
Блевали, какали и писали,
Летать мешали голубям.
Пока их наконец не выслали
В родной свинарник к отрубям.
Анна Герасимова
Можете теперь своим манифестом "Селекция - 12" подтереться!!!)))
Можете теперь своим манифестом "Селекция - 12" подтереться!!!)))