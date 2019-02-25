Фанаты «Спартака» ждут, когда Глушаков, Комбаров и Ребров покинут клуб

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 21’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 4’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 35’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 49’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 52’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 22’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Фанаты «Спартака» ждут, когда Глушаков, Комбаров и Ребров покинут клуб

25 февраля 2019, 16:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Уже совсем скоро «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ. Не все ждут этот поединок. В Москве фанаты «красно-белых» расклеили по городу около тысячи афиш с анонсом вымышленного «блокбастера» с участием представителей клуба.

Афиша пародирует фильм «Фантастические твари и где они обитают». На ней изображены вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, а также футболисты команды Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. Название вымышленного «фильма»: «Фантастические твари и когда они покинут „Спартак“».

В России прокат «фильма» начнется 3-го марта.

 

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответил морозз
   404 / 887
27 февраля в 09:33
Это не фанаты, это дураки не думавшие о команде...которая строится в новом формате с Новым тренером! Если Кононов видит этих троих футболистов в основе, то никто не в праве требовать их на выход! Но самое главное парни в другом...мне очень стыдно за Зенит, за то как эту команду тянут за уши в ЛЧ и как она этому яростно сопротивляется! Стыдно за газового Миллера и его клевретов Медведева и Дюкова, стыдно за маразм великого Орлова и сидельца стулочника Кокорина! За Бакланов уже не стыдно, их всех перебили!
товарищ, коммент просто супер, но только один вопрос: при чем тут Зенит?
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
26 февраля в 04:52
А может и на Соккере пупсики начнут друг с другом грызться?
Nafnafik
Nafnafik
   42 / 887
26 февраля в 02:34
Свиньи взбунтовались опять.
VIC2
VIC2 ответил Leningrad 84
   803 / 887
25 февраля в 23:21
"Клманда" - с ударением на последнем слоге!
Оч смешно: ха-ха-ха!
Не ош тот, кто ничо не пиш...
VIC2
VIC2 ответил Jum13
   803 / 887
25 февраля в 23:21
"...но мне сейчас не жалко эту клманду..." ================================ Клманда - лучше и не скажешь. И вместо игроков - клманды )))
Оч смешно: ха-ха-ха!
Не ош тот, кто ничо не пиш...
Юрниекс
Юрниекс
   86 / 887
25 февраля в 22:12
Уберите клоунов из цирка...и цирк закроется.
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
25 февраля в 21:26
Молодцы! фратрия против спартака!!!
Исмет
Исмет
   696 / 887
25 февраля в 21:23
Давно жду когда нагонят этих чморей
Jum13
Jum13 ответил 112910415
   18 / 887
25 февраля в 20:56
с Ребровым-то что не так?
Он же серый кардинал "Ромашки"! )))
Jum13
Jum13 ответил Leningrad 84
   18 / 887
25 февраля в 20:55
"Клманда" - с ударением на последнем слоге!
Не - это же забавные парни в париках и с красными носами, ударение на первом слоге )))
112910415
112910415
   73 / 887
25 февраля в 20:43
с Ребровым-то что не так?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Jum13
   156 / 887
25 февраля в 20:40
"...но мне сейчас не жалко эту клманду..." ================================ Клманда - лучше и не скажешь. И вместо игроков - клманды )))
"Клманда" - с ударением на последнем слоге!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ziborock
   156 / 887
25 февраля в 20:39
3-го марта весь Питер будет болеть за Спартак, ну или против Краснодара что в принципе то же самое только сбоку!)
Зиборок, тут особый случай, так что буду топить за Краснодар!
морозз
морозз
   64 / 887
25 февраля в 20:37
Это не фанаты, это дураки не думавшие о команде...которая строится в новом формате с Новым тренером! Если Кононов видит этих троих футболистов в основе, то никто не в праве требовать их на выход!
Но самое главное парни в другом...мне очень стыдно за Зенит, за то как эту команду тянут за уши в ЛЧ и как она этому яростно сопротивляется! Стыдно за газового Миллера и его клевретов Медведева и Дюкова, стыдно за маразм великого Орлова и сидельца стулочника Кокорина! За Бакланов уже не стыдно, их всех перебили!
Jum13
Jum13 ответил VIC2
   18 / 887
25 февраля в 20:35
Хорошая афиша! Мне нравится! Болею за Спартак, но мне сейчас не жалко эту клманду - она предала Карреру и пусть сейчас клуб жрёт то, что посеял и взрастил в этом клубе - жлобство, малодушие, трусость, лизоблюдство и алчность Федун, тебя можно поздравить с таким выводком пресмыкающихся.. Фанатов не обманешь...это крутая акция! И было бы совсем круто, если бы фанаты достойно вели себя на трибунах...
"...но мне сейчас не жалко эту клманду..."

================================

Клманда - лучше и не скажешь. И вместо игроков - клманды )))
VIC2
VIC2
   803 / 887
25 февраля в 20:29
Хорошая афиша! Мне нравится!
Болею за Спартак, но мне сейчас не жалко эту клманду -
она предала Карреру и пусть сейчас клуб жрёт то,
что посеял и взрастил в этом клубе - жлобство,
малодушие, трусость, лизоблюдство и алчность
Федун, тебя можно поздравить с таким выводком
пресмыкающихся..
Фанатов не обманешь...это крутая акция!

И было бы совсем круто, если бы фанаты достойно вели себя на трибунах...
mihaluch
mihaluch
   174 / 887
25 февраля в 20:01
Свиней кормили апельсинами,
Признав пускали в теремок,
Чтоб там в обнимочку со свинами
Они плясали хрюки рок.

Свиней кормили абрикосами,
Для них открыли целый цирк,
Чтоб там не мучаясь вопросами
Они кричали: "Хрюки-Фырк!!

Свиней кормили ананасами,
Играть учили в домино,
Но не хотели слушать нас они
И пили пиво и вино.
Блевали, какали и писали,
Летать мешали голубям.
Пока их наконец не выслали
В родной свинарник к отрубям.

Анна Герасимова
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Так Себе Аналитик
   228 / 887
25 февраля в 19:53
Неожиданно умно от фанатов "Спартака", я-то уже привык, что их IQ позволяет обычно только "Зенит" с ЦСКА в своих неудачах винить.
Не только умно, но и остроумно, черт возьми !
Лакшери
Лакшери
   277 / 887
25 февраля в 19:48
Стыдно за спартак и глушакова
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил AmIIIeR89
   148 / 887
25 февраля в 19:45
Гнилая команда, гнилые фаны...
А ты нюхал ? )))
RIR68
RIR68
   184 / 887
25 февраля в 19:25
даже не знаю, как прокомментировать. удачи пацанам (тем, кто листовки расклеивал. молодогвардейцы, блин))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 887
25 февраля в 19:21
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский ответил Литейный 4
       125 / 887
    25 февраля в 19:19
    Педры и негры только в Спартаке. гыгыгы
    Геи и наркоманы тоже.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил ziborock
       1 / 887
    25 февраля в 19:13
    Лучше погрыземся нежели будем терпилами как вы! Папуасика схавали? Схавали!!! Молло схавали? Схавали!!! Можете теперь своим манифестом "Селекция - 12" подтереться!!!)))
    Педры и негры только в Спартаке. гыгыгы
    311
    311
       56 / 887
    25 февраля в 18:49
    Теннисист от безделья картинки рисует. Теперь ждём ответку от повара и битву лайков!)
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил номер 12
       10 / 887
    25 февраля в 18:49
    На выезде тихо? Хахаха. Вспомни Арсенал Тула - Спартак
    В Тарасовке то тихо? А в Туле все верно!!! Там полеты во сне и наяву!!!
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       25 / 887
    25 февраля в 18:45
    Грызутся как пауки в банке. Какой клуб, такие и болельщики. Гыгыгы
    Лучше погрыземся нежели будем терпилами как вы! Папуасика схавали? Схавали!!! Молло схавали? Схавали!!!
    Можете теперь своим манифестом "Селекция - 12" подтереться!!!)))
    Jum13
    Jum13
       18 / 887
    25 февраля в 18:41
    Там не долго - года 3 всего ждать-то
    ziborock
    ziborock ответил Leningrad 84
       25 / 887
    25 февраля в 18:39
    Лично меня устроит 3-го марта даже 0:5...
    3-го марта весь Питер будет болеть за Спартак, ну или против Краснодара что в принципе то же самое только сбоку!)
    parallels
    parallels
       15 / 887
    25 февраля в 18:35
    я тут был, фотки, на-всякий, сохранил)
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