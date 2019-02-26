«Ювентус» и «Наполи» могут получить шанс подписать Икарди

26 февраля 2019, 14:11

Согласно данным из СМИ , «Ювентус» и «Наполи» имеют шансы заполучить летом нападающего «Интера» Мауро Икарди, у которого возник конфликт с руководством «нерадзурри».

В услугах Икарди заинтересованы многие топ-клубы из-за пределов Италии, но сообщается, что сам игрок не планирует покидать Серию А, так как его семья вложилась в недвижимость на севере Апеннинского полуострова. Форвард в данный момент взвешивает все решения о своем будущем.

«Юве» и «Наполи» раньше уже присматривались к Икарди, но тогда сделку осуществить было нереально, сейчас же ситуация поменялась, и у этих клубов есть возможность подписать игрока.

Ранее отмечалось, что «Интер» готов снизить сумму отступных в контракте Икарди.