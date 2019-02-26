Фарес может перейти в «Севилью»

26 февраля 2019, 10:50

Форвард СПАЛа Мохаммед Фарес может летом переехать в Испанию.

К 23-летнему игроку проявляет интерес «Севилья». В текущем сезоне футболист провел 23 матча в Серии А и забил 1 гол. В прошлом на Фареса претендовал «Ювентус».