Кроос: «Лопетеги очень не повезло в „Реале“»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил о работе Хулена Лопетеги на посту главного тренера «сливочных».

Лопетеги отработал в команде лишь 14 матчей, а на момент его увольнения «Реал» занимал девятое место в таблице чемпионата Испании.

Лопетеги было очень трудно в начале сезона. Мы добились успехов в последние годы, но на старте кампании было тяжело, потому что в команде произошли перемены, а футболисты возвращались в расположение клуба после мундиаля в разное время.

Лопетеги очень не повезло. Он отлично поработал, но не достиг желаемых результатов.