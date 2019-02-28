Раньери: «Мы будем до самого конца бороться за выживание в АПЛ»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери прокомментировал свое возможное увольнение с поста главного тренера команды. В данный момент «дачники» находятся на 19-й позиции в таблице АПЛ .

Я не знаю, в безопасности ли я нахожусь, спросите владельца.

Я не разговаривал с ним. Может быть, я поговорю с руководством завтра. Наше положение сказывается на доверии.