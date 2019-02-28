Бускетс: «Играть на стадионе „Реала“ очень сложно»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу своей команды над «Реалом» в матче Кубка Испании.
Играть на стадионе «Реала» очень сложно, но наши выступления там в последние годы просто фантастические.
«Реал» был очень силен, они меньше владели мячом, и мы изо всех сил пытались справиться с их контратаками. К счастью, они не смогли забить.
Мы не могли контролировать мяч так, как хотели бы, но мы выиграли игру.
Лучше бы он этого не говорил,обделался по полной(
Лучше бы он этого не говорил,обделался по полной(
Повезло вам барсуки в этот раз.
Но в следующий может и не повезти.
Повезло вам барсуки в этот раз.
Но в следующий может и не повезти.
аха-ха)
аха-ха)
Если бы не кривоногие напы Реала,вы бы уже в первом тайме горели бы с разницей в три четыре мяча.
Сливочные вас возили как детей особенно в первом тайме
и Буся это зная и понимая сказал правду.
Только вы лицемеры не хотите признать это.
Если бы не кривоногие напы Реала,вы бы уже в первом тайме горели бы с разницей в три четыре мяча.
Сливочные вас возили как детей особенно в первом тайме
и Буся это зная и понимая сказал правду.
Только вы лицемеры не хотите признать это.