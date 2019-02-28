Бускетс: «Играть на стадионе „Реала“ очень сложно»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу своей команды над «Реалом» в матче Кубка Испании.

Играть на стадионе «Реала» очень сложно, но наши выступления там в последние годы просто фантастические.

«Реал» был очень силен, они меньше владели мячом, и мы изо всех сил пытались справиться с их контратаками. К счастью, они не смогли забить.

Мы не могли контролировать мяч так, как хотели бы, но мы выиграли игру.