Консейсау продлил контракт с «Порту»

01 марта 2019, 22:41

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт с клубом.

Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2021 года. Недавно наставник заявил, что планирует выйти с командой в 1/4 финала Лиги чемпионов.