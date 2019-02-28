Альба продлил контракт с «Барселоной»

28 февраля 2019, 18:07

Защитник «Барселоны» Жорди Альба, как и ожидалось, продлил соглашение с клубом.

Новый контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча в Примере и забил 1 гол.