Дьяков стал игроком «Динамо Минск»

28 февраля 2019, 11:18

Пресс-служба минского «Динамо» сообщает, что российский футболист Виталий Дьяков стал игроком белорусского клуба, как это и ожидалось ранее.

Контракт рассчитан на один сезон. Защитник перешел в «Динамо» на правах свободного агента.

