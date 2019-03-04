Моуриньо: «После ухода из МЮ осталось чувство незавершенности»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о том, готов ли он вернуться в клуб, в котором уже работал.

Если это клуб с правильной структурой и правильными амбициями, вообще никаких проблем. Думаю, это повод гордиться, если тебя зовет клуб, в котором ты работал раньше.

Единственный клуб, в отношении которого я ощущаю чувство незавершенности, - это «Манчестер Юнайтед». Что касается остальных клубов, думаю, я отдал им всё, что мог.

Одним из самых приятных моментов в карьере было возвращение в «Челси». Когда люди принимают тебя во второй раз, это значит, что они знают, насколько ты хорош.