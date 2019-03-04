Рюдигер: «Сарри извлек урок после матча с „Сити“»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о наставнике команды Маурицио Сарри.

Думаю, к новым вещам нужно привыкать всем - в том числе и тренерам. Видели, как мы играли против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» на прошлой неделе? Совсем по-другому, чем в предыдущие три месяца.

Этот чемпионат отличается от итальянского. Нужно к нему привыкнуть. Сарри извлек урок после матча с «Сити». Мы старались играть высоко, прессинговать, хотели выигрывать единоборства, а чем всё закончилось - сами знаете.

Мы можем играть по-разному, но всегда полезно найти золотую середину.