Гамшик: «Необходимо время, чтобы привыкнуть к футболу в Китае»

Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Гамшик прокомментировал свой дебют в чемпионате Китая.

Здесь другой футбол. Он отличается от европейского. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Ну а в целом, неплохой старт.