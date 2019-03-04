Пирес: «Лучшее, что может сделать Погба, - остаться в „Манчестер Юнайтед“»

Экс-игрок «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

На мой взгляд, Поль Погба - лучший игрок «Манчестер Юнайтед», и у него всегда был потенциал стать лучшим полузащитником в мире. Погба отлично заиграл и стал практически неостановимым, когда в клуб пришел Сульшер. Он получил больше свободы, теперь он не боится рисковать.

Сложно понять, почему его ограничивал Моуриньо, ведь всем очевидно, какими качествами обладает Поль.

Не думаю, что фанатам «Манчестер Юнайтед» стоит беспокоиться, что Погба покинет команду. Были времена, когда он рассматривал переход в «Барселону». Не удивлюсь, если его агент по-прежнему прорабатывает такой вариант, но лучшее, что может сделать Погба, - это остаться в «Манчестер Юнайтед».