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Паллотта: «„Рому“ снова ограбили. Я устал от этого д***ма. Я сдаюсь»

вчера, 04:04
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта подверг критике судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Глава римского клуба убеждён, что в концовке второго дополнительного тайма Чунейт Чакир должен был назначить пенальти в ворота «Порту» после падения в их штрафной форварда римлян Патрика Шика.

В прошлом году мы просили о VAR в Лиге чемпионов, когда нас опрокинули в полуфинале. Сегодня VAR был на месте, но нас всё равно ограбили. Патрик Шик был явно сбит в их штрафной, VAR это показал, но нам ничего не дали. Я устал от этого д***ма. Я сдаюсь.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Ptaha91
   78 / 1029
вчера в 17:16
да какая разница вы или Порту, два мяса для любой команды в 1/4
чего ж вы их только благодаря судье прошли год назад?
juvenale
juvenale
   78 / 1029
вчера в 17:14
Рому даже немножко жаль,два сезона подряд их убивают судьи.В прошлом сезоне должны были проходить англичан,в этом Порту...А турок подлый судейка,сколько ж с ним итал клубы настрадались,а больше всего Юве
SonicStar
SonicStar ответил bublikyo
   878 / 1029
вчера в 16:57
Марега заплел ноги Шику, а чакыр даже не пошел смотреть видеоповтор
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 14:18
По повтору вроде он сам упал.
Знатог
Знатог
   353 / 1029
вчера в 09:55
д***ма это плохое слово? дума?
Ptaha91
Ptaha91
   593 / 1029
вчера в 09:40
да какая разница вы или Порту, два мяса для любой команды в 1/4
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   69 / 1029
вчера в 08:47
Особенно судьи хорошо тащили Реал 3 года подряд
Robbaggio
Robbaggio ответил Шишанутый
   305 / 1029
вчера в 08:37
Что за бред? Пенальти должен даваться, если нарушение было, вне зависимости от того, сколько их уже назначали
VIPded
VIPded
   155 / 1029
вчера в 08:14
Жаль, что не Рома прошла... Очень надеюсь на вылет портишей в следующем этапе.
LOpp
LOpp
   9 / 1029
вчера в 07:46
Чет все ругаются.
Vladimir808
Vladimir808
   270 / 1029
вчера в 06:10
Слабаки сдаются!
Остапчук 67
Остапчук 67
   597 / 1029
вчера в 04:51
Да ладно...
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 04:41
Кипятком ошпарился.
Kresi frok
Kresi frok
   241 / 1029
вчера в 04:11
Бамбануло.
bublikyo
bublikyo
   197 / 1029
вчера в 04:10
Чё там было, кто-то видел? Опять плач проигравшей стороны или по делу?
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 1029
вчера в 04:10
Как это не чего не дали? Один пенальти вам дали. Мало чтоли? 1-1 по пенальти, все честно. А вот про Ливер согласен, его тогда и правда протащили в финал.
Землянин
Землянин
   196 / 1029
вчера в 04:07
Вечер откровений !!!
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