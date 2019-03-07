Паллотта: «„Рому“ снова ограбили. Я устал от этого д***ма. Я сдаюсь»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта подверг критике судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Глава римского клуба убеждён, что в концовке второго дополнительного тайма Чунейт Чакир должен был назначить пенальти в ворота «Порту» после падения в их штрафной форварда римлян Патрика Шика.

В прошлом году мы просили о VAR в Лиге чемпионов, когда нас опрокинули в полуфинале. Сегодня VAR был на месте, но нас всё равно ограбили. Патрик Шик был явно сбит в их штрафной, VAR это показал, но нам ничего не дали. Я устал от этого д***ма. Я сдаюсь.