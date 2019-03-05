Турбин обслужит матч «Динамо» - «Спартак», Еськов рассудит «Зенит» и «Уфу»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура РПЛ.
9 марта (суббота)
«Крылья Советов» - «Енисей»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА - «Рубин»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
10 марта (воскресенье)
«Ростов» - «Арсенал»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенит» - «Уфа»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Динамо» - «Спартак»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» - «Локомотив»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
11 марта (понедельник)
«Ахмат» - «Урал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Краснодар» - «Оренбург»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
С судейскими назначениями на прошлый тур вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Теперь вы понимаете, что мы чувствуем, когда на матч ставят Вилкова? Почти 1 в 1 при нем статистика, как у вас)
На Кубок его зарядили, значит завтра жарко будет...
Теперь вы понимаете, что мы чувствуем, когда на матч ставят Вилкова? Почти 1 в 1 при нем статистика, как у вас)
На Кубок его зарядили, значит завтра жарко будет...
Почитать о нём подробнее можно тут:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Почитать о нём подробнее можно тут:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
А они ГОРДЯТСЯ победой над этим Реалом
А Тульский Арсенал, с ними такое сотворил
Да еще и бог с ногами не справился)))
А они ГОРДЯТСЯ победой над этим Реалом
А Тульский Арсенал, с ними такое сотворил
Да еще и бог с ногами не справился)))
ЦСКА правильно с 1960 го
Скупые цифры из вики
ЦСКА правильно с 1960 го
Скупые цифры из вики
Современный спартак - с 1987
Современный спартак - с 1987
Откуда выводы о возрасте?
Или ты решил все сообщества от ОЛЛС, до современного ЦСКА
К одному знаменателю привести?
Откуда выводы о возрасте?
Или ты решил все сообщества от ОЛЛС, до современного ЦСКА
К одному знаменателю привести?
Хейтер Спартака, да
Ну а знатог Ф1 любой юзер
Слегка знающий поисковик гугл)))
Так что не удивил
Хейтер Спартака, да
Ну а знатог Ф1 любой юзер
Слегка знающий поисковик гугл)))
Так что не удивил
теперь выглядит как некое недоразумение.
Беспорядочный набор букаф, абсолютно не несущий никакой смысловой нагрузки.
теперь выглядит как некое недоразумение.
Беспорядочный набор букаф, абсолютно не несущий никакой смысловой нагрузки.
не надо порочить имена Уважаемых людей
не надо порочить имена Уважаемых людей
Ара найди кого нибудь попроще.
Ара найди кого нибудь попроще.