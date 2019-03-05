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Турбин обслужит матч «Динамо» - «Спартак», Еськов рассудит «Зенит» и «Уфу»

вчера, 18:39

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура РПЛ.

9 марта (суббота)

«Крылья Советов» - «Енисей»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

ЦСКА - «Рубин»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

10 марта (воскресенье)

«Ростов» - «Арсенал»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Зенит» - «Уфа»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Динамо» - «Спартак»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

«Анжи» - «Локомотив»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

11 марта (понедельник)

«Ахмат» - «Урал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Краснодар» - «Оренбург»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

С судейскими назначениями на прошлый тур вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил NAZAR 007
   22 / 933
сегодня в 07:35
Здорово, Макс ! Хотя он вроде как южанин, ростовчанин, а родом с Невинномысска, недалеко там, однако видимо где-то с дагами что-то не поделил, Игры с участием "Анжи" Еськов судил 18 раз, в них наша команда одержала 3 победы, 4 матча свела вничью и потерпела 11 поражений, причем в среднем через матч в нашей команде удалялся игрок, так что вот такой он типсон )))
Привет, Назар!

Теперь вы понимаете, что мы чувствуем, когда на матч ставят Вилкова? Почти 1 в 1 при нем статистика, как у вас)
На Кубок его зарядили, значит завтра жарко будет...
cska plus
cska plus
   15 / 933
сегодня в 06:41
Кукуян объявился, федун укрепляет свой тыл судьями.
ckori
ckori
сегодня в 01:34
Еськов мужик крученный!Значит Спартак победит!
alexgurzan
alexgurzan ответил Андрей Дыбовский
   376 / 933
сегодня в 01:14
Спасибо за справку. КП - это конкурс прогнозов, вероятно?
Да, это конкурс прогнозов.
Почитать о нём подробнее можно тут:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский ответил alexgurzan
   306 / 933
сегодня в 01:13
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Спасибо за справку. КП - это конкурс прогнозов, вероятно?
alexgurzan
alexgurzan ответил Андрей Дыбовский
   376 / 933
сегодня в 01:06
граждане, кто-нибудь может подсказать, как можно поставить комменту дизлайк, или это военная тайна?
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский
   306 / 933
сегодня в 01:04
граждане, кто-нибудь может подсказать, как можно поставить комменту дизлайк, или это военная тайна?
Sully
Sully
   54 / 933
сегодня в 00:44
Турбин уже зарядился от Фидуна?
МКС
МКС ответил Великий 43-й
   48 / 933
сегодня в 00:36
Хороший матч идет, Реал уже кто только не унижает)
Вот и я о том же

А они ГОРДЯТСЯ победой над этим Реалом

А Тульский Арсенал, с ними такое сотворил

Да еще и бог с ногами не справился)))
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Оливье Гpуйяp
   53 / 933
сегодня в 00:33
Хороший матч идет, Реал уже кто только не унижает)
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Оливье Гpуйяp
   53 / 933
сегодня в 00:30
Еще раз задаю один и тот же вопрос? Почему он тебя так безнадежно ставит в тупик? А?
МКС
МКС ответил Оливье Гpуйяp
   48 / 933
сегодня в 00:29
Современный ЦСКА - с 1960 Современный спартак - с 1987
Спартак как общество с одноименным названием с 1935 го

ЦСКА правильно с 1960 го

Скупые цифры из вики
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил Великий 43-й
   435 / 933
сегодня в 00:25
А сбрыкнул-то ты!))))
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил МКС
   435 / 933
сегодня в 00:24
Современный ЦСКА - с 1960
Современный спартак - с 1987
МКС
МКС ответил Оливье Гpуйяp
   48 / 933
сегодня в 00:22
Ну, например, Груйяр, Бернар, Ларини и Гужельмин все выступали в 1989. В этом есть какая-то логика. Я увлекаюсь статистикой ф1, даже смотрел в записи Гран-при Цезарс-Палас 1981. За ШЕСТЬ лет до основания спартака=)
Я не об этом

Откуда выводы о возрасте?

Или ты решил все сообщества от ОЛЛС, до современного ЦСКА

К одному знаменателю привести?
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил МКС
   435 / 933
сегодня в 00:20
Ну, например, Груйяр, Бернар, Ларини и Гужельмин все выступали в 1989. В этом есть какая-то логика. Я увлекаюсь статистикой ф1, даже смотрел в записи Гран-при Цезарс-Палас 1981. За ШЕСТЬ лет до основания спартака=)
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Оливье Гpуйяp
   53 / 933
сегодня в 00:20
Ты не сбрыкивай, объясни, если сможешь, какое именно отношение имеет аббревиатура цска к нынешней гинеровской игрушке?
МКС
МКС ответил Оливье Гpуйяp
   48 / 933
сегодня в 00:18
И тем не менее даже с учётом всех переименований и репрессивного расформирования 52-го ЦСКА старше спартака аж на 27 лет! Нетто, Симонян - не спартаковцы! BWOAH BWOAH
Откуда такие выводы?
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил МКС
   435 / 933
сегодня в 00:16
Хаха, поисковик) Если бы я не был фаном ф1, стал бы я таких малоизвестных пилотов брать? Я бы писал Шумахер Алонсо Феттель Хэмилтон... и тд)
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил Великий 43-й
   435 / 933
сегодня в 00:15
И тем не менее даже с учётом всех переименований и репрессивного расформирования 52-го ЦСКА старше спартака аж на 27 лет! Нетто, Симонян - не спартаковцы! BWOAH BWOAH
МКС
МКС ответил Оливье Гpуйяp
   48 / 933
сегодня в 00:12
Ты бы радовался, что на Соккере такой знаток по другому виду спорта сидит, что есть футбольные фаны, которым Формула1 1980х/1990х интересна!
Ну не знаю на счет фана

Хейтер Спартака, да

Ну а знатог Ф1 любой юзер

Слегка знающий поисковик гугл)))

Так что не удивил
Великий 43-й
Великий 43-й ответил МКС
   53 / 933
сегодня в 00:05
Питерские, ребята дерзкие и смелые, могут и всемером одного не испугаться.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Оливье Гpуйяp
   53 / 933
вчера в 23:56
Так цска то вообще Нет! Вернее будет сказать, то, что обозночала ранее данная аббревиатура,
теперь выглядит как некое недоразумение.

Беспорядочный набор букаф, абсолютно не несущий никакой смысловой нагрузки.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил МКС
   518 / 933
вчера в 23:56
У кобыл всегда так умеют прятаться за юбочкой
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Miaf
   518 / 933
вчера в 23:52
И бесплатным абонементом на газ за целый год
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил МКС
   435 / 933
вчера в 23:52
Ты бы радовался, что на Соккере такой знаток по другому виду спорта сидит, что есть футбольные фаны, которым Формула1 1980х/1990х интересна!
МКС
МКС ответил Оливье Гpуйяp
   48 / 933
вчера в 23:48
Вряд ли 61летний Оливье Груйяр, уроженец пригорода Лиона, читает мои комментарии
Вот я и говорю

не надо порочить имена Уважаемых людей
mangoх12
mangoх12
   21 / 933
вчера в 23:45
наступаеют дни Турбиных
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответил МКС
   435 / 933
вчера в 23:31
Вряд ли 61летний Оливье Груйяр, уроженец пригорода Лиона, читает мои комментарии
МКС
МКС ответил Оливье Гpуйяp
   48 / 933
вчера в 23:18
Так значит, "спартаку" всего 32 года? Ухахаха)
Сколько можно позорить пилотов Ф1

Ара найди кого нибудь попроще.
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