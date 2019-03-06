Левников: «Егоров решит, фолил Денисов или нет»

Председатель экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников рассказал о ситуации со второй желтой карточкой полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

КДК РФС запросила экспертно-судейскую комиссию выяснить, кто нарушал правила. Мы определили, что одновременно два игрока нарушали, и у арбитра были основания для вынесения дисциплинарных санкций, которые он вынес. Это официальное решение экспертно-судейской комиссии. Теперь Александр Егоров, как руководитель судей, будет определять прав ли арбитр или нет. Мы с точки зрения закона рассматривали, были ли основания у Безбородова выносить желтую карточку. Они у него были, потому что он со своей позиции видел именно так это нарушение.