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Левников: «Егоров решит, фолил Денисов или нет»

вчера, 18:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Председатель экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников рассказал о ситуации со второй желтой карточкой полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

КДК РФС запросила экспертно-судейскую комиссию выяснить, кто нарушал правила. Мы определили, что одновременно два игрока нарушали, и у арбитра были основания для вынесения дисциплинарных санкций, которые он вынес. Это официальное решение экспертно-судейской комиссии. Теперь Александр Егоров, как руководитель судей, будет определять прав ли арбитр или нет. Мы с точки зрения закона рассматривали, были ли основания у Безбородова выносить желтую карточку. Они у него были, потому что он со своей позиции видел именно так это нарушение.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
сегодня в 02:03
Коррупционер тарасовский решит!
kust07
kust07
   249 / 981
сегодня в 00:47
Нашим судьям верить нельзя
Egorium
Egorium
   115 / 981
сегодня в 00:27
Егоров видел из кабинета, сквозь купюру.
За адекватность
За адекватность ответил Палыч82
   64 / 981
вчера в 21:33
Впервые в истории вряд ли, или имеете ввиду одну на двоих?) Разорвал бы пополам и по половинке каждому - тогда полторы желтые получается, недобор до красной,)
Имел ввиду, что 2 игрока одновременно фолят на игроке соперника и каждый получает по желтой. Возможно такие случаи и были.
Палыч82
Палыч82 ответил За адекватность
   290 / 981
вчера в 21:28
"Теперь Александр Егоров, как руководитель судей, будет определять прав ли арбитр или нет." О как. Если нарушали ну прямо одновременно, тогда почему карточку получил только Денисов? Мог бы (наверное впервые в истории футбола) дать обоим. Короче Левников съехал на Егорова, если что мы не при делах. С ума сойти, одновременное нарушение.
Впервые в истории вряд ли, или имеете ввиду одну на двоих?) Разорвал бы пополам и по половинке каждому - тогда полторы желтые получается, недобор до красной,)
Т34
Т34
   20 / 981
вчера в 19:26
Егоров уже все решил и высказал свою позицию. Что еще хотят от него непонятно. Зачем тогда вообще экспертно-судейская комиссия, если Егоров все решил и без нее?
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 19:24
чую в этом году будет самый слабый чемпион или самый сильный
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 19:08
Отмазался в тихую.
1-й парень
1-й парень
   231 / 981
вчера в 18:57
И Егоров и Безбородов спартаковские взяточники, позорище судейского корпуса.
За адекватность
За адекватность
   64 / 981
вчера в 18:56
"Теперь Александр Егоров, как руководитель судей, будет определять прав ли арбитр или нет." О как. Если нарушали ну прямо одновременно, тогда почему карточку получил только Денисов? Мог бы (наверное впервые в истории футбола) дать обоим. Короче Левников съехал на Егорова, если что мы не при делах. С ума сойти, одновременное нарушение.
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