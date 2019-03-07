Тухель: «Нет смысла давать пенальти за игру рукой, если мяч не шёл в створ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель не согласен с решением рефери Дамира Скомины в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В концовке ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов словенский арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ за игру рукой Преснеля Кимпембе после удара Диогу Далота. Форвард МЮ Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый и вывел манкунианцев в следующую стадию турнира.
Я, без сомнений, за систему видеоповторов. Но мне кажется, что мяч [после удара Далота] не шёл в створ ворот, а если мяч идёт мимо, значит, нет смысла назначать пенальти. Я считаю, что в правилах игры рукой должно быть объяснение подобной ситуации.
В детстве в кожанном мяче тренеры специально заставляли попасть по рукам, а защитникам говорили прижимать руки в любых положениях.
Как говорится даже дети знали)
В детстве в кожанном мяче тренеры специально заставляли попасть по рукам, а защитникам говорили прижимать руки в любых положениях.
Как говорится даже дети знали)
Ну тогда раз не идёт мяч в створ давайте в волейбол играть в штрафной))))
Это 100% пенальти.
Ну тогда раз не идёт мяч в створ давайте в волейбол играть в штрафной))))
Это 100% пенальти.