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Тухель: «Нет смысла давать пенальти за игру рукой, если мяч не шёл в створ»

вчера, 02:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель не согласен с решением рефери Дамира Скомины в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В концовке ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов словенский арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ за игру рукой Преснеля Кимпембе после удара Диогу Далота. Форвард МЮ Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый и вывел манкунианцев в следующую стадию турнира.

Я, без сомнений, за систему видеоповторов. Но мне кажется, что мяч [после удара Далота] не шёл в створ ворот, а если мяч идёт мимо, значит, нет смысла назначать пенальти. Я считаю, что в правилах игры рукой должно быть объяснение подобной ситуации.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил lobsterdam
   977 / 1029
вчера в 17:50
а как ему удалось вычислить траекторию мяча (если вдруг принять его теорию)?
Также, как удалось вычислить тем, кто говорит, что мяч летел в створ.
hoper
hoper ответил Шишанутый
   396 / 1029
вчера в 17:26
Чего уж ныть о пенальти когда вас обыграл детсад! Тухлый тренер.
Это точно. например парня с фамилией Гринвуд в МЮ я увидел только вчера.Не хило парень на замену вышел в ответном матче ЛЧ.Дебют что надо
hoper
hoper
   396 / 1029
вчера в 17:22
Вот очень хочется спросить у Тухлого.А если бы ситуация развивалась наоборот и ПСЖ нужен был бы гол и судья дал бы такую точку ,чтобы он тогда говорил
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   427 / 1029
вчера в 14:06
Согласен по поводу пенальти. Но если уж ты второй раз так бездарно сливаешь уже, по сути, выигранное противостояние (а матч Ливерпуль-Боруссия в 2016 ещё никто не забыл), то тут уже к тебе вопросы, а не к судье.
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 13:58
Может мяч не идёт в створ.но пойдет туда откуда его подправлять в створ.зачем ныть Тухель.
Johnes
Johnes
   770 / 1029
вчера в 11:13
Похоже, что песенка тухлого спета
Палыч82
Палыч82
   310 / 1029
вчера в 10:50
Так то прав Тухель, игры рукой не было, просто мяч в нее попал. Уже изжитая, набившая оскомину, юридическая лазейка в современных правилах футбола
azkan
azkan ответил Медив
   68 / 1029
вчера в 09:14
Ну понимаю, что обидно получать такую пенку. Но когда прыгаешь, руки то к корпусу прижимать надо
Теперь ждем от судей последовательности. Попал мяч в руку- пенальти.
В детстве в кожанном мяче тренеры специально заставляли попасть по рукам, а защитникам говорили прижимать руки в любых положениях.
Как говорится даже дети знали)
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 09:08
поздно...всё поздно, тренер
Медив
Медив
   182 / 1029
вчера в 08:12
Ну понимаю, что обидно получать такую пенку. Но когда прыгаешь, руки то к корпусу прижимать надо
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   330 / 1029
вчера в 08:02
Ну если он шел не в ворота что он стал на пути мяча. Не важно куда он летит он попал руку после удара. Я понимаю если мяч срикошетил и попал бы в руку а тут удар из далека
lobsterdam
lobsterdam
   131 / 1029
вчера в 08:01
а как ему удалось вычислить траекторию мяча (если вдруг принять его теорию)?
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 07:54
ахаха физрук правила прямо на ходу придумывает)) рано еще ему в лч играть, пусть учится достойно проигрывать
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   63 / 1029
вчера в 07:32
Что за бред он несёт!?
Ну тогда раз не идёт мяч в створ давайте в волейбол играть в штрафной))))
Это 100% пенальти.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   245 / 1029
вчера в 07:21
Тренер такой команды, а правил не знает. Если даже подача будет с фланга и мяч попадёт в не прижатую руку, назначается пенальти.
Остапчук 67
Остапчук 67
   597 / 1029
вчера в 07:19
Слова...
Землянин
Землянин
   196 / 1029
вчера в 04:09
Вечер откровений !!!
t2k
t2k ответил evge78
   483 / 1029
вчера в 04:07
Не было игры рукой? И в штрафной не был? Хоть и в руку не попал,но и рука была прижата к корпусу?
evge78
evge78
   408 / 1029
вчера в 03:55
Второй раз сливают ПСЖ. Просто, внаглую. Игры рукой не было, а мяч попал в локоть, который в прыжке игроки часто поднимают, чтобы выше прыгнуть. Это физиология человеческого тела. И самый вопиющий факт, что игрок показательно убирал руку, перестраховываясь таким образом, это очень хорошо видно на повторе с любого ракурса. А мяч в ворота - неа, не шёл, он шёл к воробьям, а попал в ворота с корректировкой рефери. Но, ведь этот же рефери не засчитал гол Аякса в ворота Реала, хотя мог бы засчитать, а потом засчитал гол Реала в ворота Аякса, хотя перед этим было нарушение, то есть гол можно было не засчитывать. Вот и все ответы - в кабинетах. Реал, Юнайтед, Барселона - это команды получившие всемирное признание не только на футбольном поле, но и вне его.
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 1029
вчера в 03:07
Чего уж ныть о пенальти когда вас обыграл детсад! Тухлый тренер.
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