Тухель: «Нет смысла давать пенальти за игру рукой, если мяч не шёл в створ»

вчера, 02:57

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель не согласен с решением рефери Дамира Скомины в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В концовке ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов словенский арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ за игру рукой Преснеля Кимпембе после удара Диогу Далота. Форвард МЮ Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый и вывел манкунианцев в следующую стадию турнира.