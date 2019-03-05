Израильские судьи рассудят «Валенсию» и «Краснодар» в ЛЕ

вчера, 13:55

УЕФА назначил арбитров на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром».

Обслуживать матч будет бригада судей из Израиля под руководством главного арбитра Ореля Гринфельда. Помогать ему будут ассистенты Двир Шимон, Рой Хассан, Эрез Папир и Жив Адлер. Резервный судья — Идар Яркони.