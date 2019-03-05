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Израильские судьи рассудят «Валенсию» и «Краснодар» в ЛЕ

вчера, 13:55
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 23:00 Не начался

УЕФА назначил арбитров на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Валенсией» и «Краснодаром».

Обслуживать матч будет бригада судей из Израиля под руководством главного арбитра Ореля Гринфельда. Помогать ему будут ассистенты Двир Шимон, Рой Хассан, Эрез Папир и Жив Адлер. Резервный судья — Идар Яркони.

Ранее УЕФА также назначил судей на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».

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Все комментарии
blitz
blitz
   339 / 933
вчера в 23:24
Удачи Краснодару.
viv
viv
   68 / 933
вчера в 19:02
Успехов быкам в матче с Валенсией..
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   297 / 933
вчера в 14:49
И откуда все известно о Галицком? Я в себе не до конца уверен, думаю, может у местных комментаторов спросить?)) Сам он говорил, что на 3/4 славянин, на 1/4 армянин. Таких - 95% коренного населения Краснодарского края. Ещё часто встречаются черкесы, греки. И бесчисленное количество межнациональных вариаций. Чистых уже почти нет. В моей семье казаков-запорожцев, живущих здесь с екатерининских времён уже есть и армянская и грузинская и еврейская кровь.
AfrikSimon
AfrikSimon
вчера в 14:46
Краснодару свои помогут!
Верг
Верг
   268 / 933
вчера в 14:42
Нужно подогнать ему ведерко шекелей, умаслить
kust07
kust07 ответил Mixacka
   258 / 933
вчера в 14:18
Галицкий - Еврей . Тут всё понятно будет .
Галицкий не еврей,он армянин,жена еврейка.
хотя как говорят ,когда армянин родился,еврей повесился)..
kust07
kust07
   258 / 933
вчера в 14:16
будет победа Краснодара 100%
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 14:15
Посмотрим на непредвзятость евреев.
Abverin
Abverin
   97 / 933
вчера в 14:11
Краснодару победы!
Mixacka
Mixacka
   496 / 933
вчера в 14:07
Галицкий - Еврей . Тут всё понятно будет .
Знатог
Знатог
   278 / 933
вчера в 14:03
Адлер Жив, а Краснодар?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 13:59
Быкам удачи!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 13:58
Краснодару удачи!
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