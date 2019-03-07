Неймар о пенальти в ворота ПСЖ: «Это позор»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в своём Инстаграме подверг критике работу судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В концовке встречи в ворота парижан был назначен пенальти за игру рукой Преснеля Кимпембе. Отметим, сам Неймар не принимал участия в матче из-за травмы.
Это позор. Людей, которые ничего не смыслят в футболе, посадили смотреть видеоповторы. Там ничего не было. Куда ещё [Кимпембе] мог деть свою руку?
Вот обраточка и прилетела)
Рад за манков, но Скомина это конечно явный английский слуга. Ну а Сульшер намного больше истеричной португалки.
Мои поздравления манкам.
Вот обраточка и прилетела)
Рад за манков, но Скомина это конечно явный английский слуга. Ну а Сульшер намного больше истеричной португалки.
Мои поздравления манкам.
Судья добавил целых девять минут кто ва не давал за это время забить хотя бы один гол?
Судья добавил целых девять минут кто ва не давал за это время забить хотя бы один гол?
площади,лишь бы добиться результата! А пеналь был,мяч летел в створ ворот...С победой МЮ!!!!!!!
площади,лишь бы добиться результата! А пеналь был,мяч летел в створ ворот...С победой МЮ!!!!!!!
Позор это ты и твой мешок.
Ещё два сезона ему симулянту уже 30 лет и может забыть про ЗМ.
Позор это ты и твой мешок.
Ещё два сезона ему симулянту уже 30 лет и может забыть про ЗМ.
Туда же, куда ты свой язык.
Туда же, куда ты свой язык.
Тиаго Силва: это позор ПСЖ, простите, болельщики.
Оба бразильцы, но какая же между ними разница! Не бывать Неймару великим футболистом. Мажоры без характера таковыми не становятся.
Тиаго Силва: это позор ПСЖ, простите, болельщики.
Оба бразильцы, но какая же между ними разница! Не бывать Неймару великим футболистом. Мажоры без характера таковыми не становятся.