Неймар о пенальти в ворота ПСЖ: «Это позор»

вчера, 03:26

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в своём Инстаграме подверг критике работу судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В концовке встречи в ворота парижан был назначен пенальти за игру рукой Преснеля Кимпембе. Отметим, сам Неймар не принимал участия в матче из-за травмы.