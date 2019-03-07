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Неймар о пенальти в ворота ПСЖ: «Это позор»

вчера, 03:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в своём Инстаграме подверг критике работу судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В концовке встречи в ворота парижан был назначен пенальти за игру рукой Преснеля Кимпембе. Отметим, сам Неймар не принимал участия в матче из-за травмы.

Это позор. Людей, которые ничего не смыслят в футболе, посадили смотреть видеоповторы. Там ничего не было. Куда ещё [Кимпембе] мог деть свою руку?

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Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   247 / 1029
вчера в 19:05
Позорный симулянтишка что-то чешет о позоре. Аха-ха)
Вот обраточка и прилетела)
Рад за манков, но Скомина это конечно явный английский слуга. Ну а Сульшер намного больше истеричной португалки.
Мои поздравления манкам.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
   700 / 1029
вчера в 19:03
Это он про тот момент, когда ПСЖ с Барселоной играл? Когда он сам откровенно нырнул.
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 14:15
Оскорбил судей.надо уметь принимать поражение.
vinyardrip
vinyardrip ответил Ruslik1982
   476 / 1029
вчера в 11:10
в приемной Барселоны все утро разрывается телефон с неизвестного бразильского номера
Не фантазируй. Кому нужно в днище звонить)
Ruslik1982
Ruslik1982
   108 / 1029
вчера в 10:38
в приемной Барселоны все утро разрывается телефон с неизвестного бразильского номера
FERIS
FERIS
   159 / 1029
вчера в 10:21
Игрок ПСЖ мог убрать руку за спину.
Судья добавил целых девять минут кто ва не давал за это время забить хотя бы один гол?
Alex12357
Alex12357
   449 / 1029
вчера в 10:16
Игроки ПСЖ виноваты сами,они думали что прошли МЮ,и играли спустя рукава,а МБаппе вообще показал себя беспомощным ,такие восходящие звёзды себя не ведут ,говорил,говорю и буду говорить ,МБаппе -ты Камерунский лодырь ,ты умеешь забивать и то только в пустые ворота ,грош тебе цена!!!
shur
shur ответил Шишанутый
   680 / 1029
вчера в 09:34
Позор это игра Псж в этом матче. А руки надо за спину уберать или к телу прижимать. Если попал мяч тебе в руку значит дал повод судье для пенальти.
...представляешь эту же ситуацию с ПСЖ, на последних минутах, на половине МЮ,тот же Неймар раз 100 упал бы и подставлял все части тела в штрафной
площади,лишь бы добиться результата! А пеналь был,мяч летел в створ ворот...С победой МЮ!!!!!!!
Морозовский
Морозовский
   8 / 1029
вчера в 09:22
Сунул бы пуку в трусы почесать чё нить!
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   956 / 1029
вчера в 09:19
Увешанный как Ёлка плакса ни хрена не смыслит в футболе и все виноваты кроме самого 3,14......
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 09:15
этот парень в позорах разбирается!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   81 / 1029
вчера в 08:33
Вот это бомбануло у птицы !
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 08:23
Если убрать эмоции в сторону, то формально судья имел право назначить пенальти. Мяч летел в сторону ворот и попал в не прижатую руку в штрафной. А каким образом в этот момент располагался игрок в руку которого попал мяч - это уже другой вопрос.
13 RUS
13 RUS
   176 / 1029
вчера в 08:03
Неймар опять с карнавала отписал когда играл псж?
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   330 / 1029
вчера в 07:59
Позор был в матче барса псж. Причем там два пенальти было. На неймаре пенальти 50/50 но на суаресе чистая симуляция. Тогда он не говорил что это позор. А тут мяч попал в руку понятно что он не играл рукой. Но все равно это рука после удара по воротам. А так они сами виноваты. Они ещё в первом тайме думали что прошли. Пятки рабоны.
lobsterdam
lobsterdam
   131 / 1029
вчера в 07:58
критика судей и ВАР? Да за такие слова его дисквалифицировать надо!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   63 / 1029
вчера в 07:34
Да куда хочет! Лишь бы мяч не блокировать.
Позор это ты и твой мешок.
Ещё два сезона ему симулянту уже 30 лет и может забыть про ЗМ.
Project Pandora
Project Pandora
   492 / 1029
вчера в 07:03
"Куда ещё [Кимпембе] мог деть свою руку?"

Туда же, куда ты свой язык.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 06:56
    Знатог
    Знатог
       353 / 1029
    вчера в 06:43
    Ага, позор, от слова позреть, посмотреть.
    d_fincher
    d_fincher
       355 / 1029
    вчера в 06:19
    Неймар: Это позор судей.
    Тиаго Силва: это позор ПСЖ, простите, болельщики.

    Оба бразильцы, но какая же между ними разница! Не бывать Неймару великим футболистом. Мажоры без характера таковыми не становятся.
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       286 / 1029
    вчера в 06:18
    Сказал самый большой позор футбола после Роналду и Айтекина
    КЭТиК
    КЭТиК
       216 / 1029
    вчера в 05:42
    Это рука не бога.
    Abudabi
    Abudabi
       546 / 1029
    вчера в 05:05
    Позор это ты петушок бразильский. Это ты испортил футбол своими грязными симуляциями.это тебя купили за бешеные бабки и потом пошли такие суммы на игроков. Ты не достоин быть лидером Бразилии . Ты жадный как и твой отец. Сиди теперь в говне и наблюдай как играют великие игроки в лиге чемпионов
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       348 / 1029
    вчера в 04:49
    ПСЖ заслужил этот позор.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 1029
    вчера в 04:19
    Позор - это все твои симуляции!
    bublikyo
    bublikyo
       197 / 1029
    вчера в 04:09
    "Это какой-то позор": сказал Неймар про вылет ПСЖ и перешёл наконец-то в МЛС
    Землянин
    Землянин
       196 / 1029
    вчера в 04:08
    Вечер откровений !!!
    t2k
    t2k
       483 / 1029
    вчера в 04:04
    Позор в футболе сам неймар, пускай катится в слезах, главный нытик футбольного мира...
    Zenit_84
    Zenit_84
       113 / 1029
    вчера в 04:02
    Не надо расслабляться в конце игры
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