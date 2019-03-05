Рокки рассудит «Зенит» и «Вильярреал» в Лиге Европы

УЕФА назначил судей на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».
Обслуживать матч будет бригада судей из Италии под руководством главного арбитра Джанлуки Рокки. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный судья — Джорджо Перетти.
Внукам будет рассказывать ,что не только видел Артёма...но и судил матч с его участием..)))
Внукам будет рассказывать ,что не только видел Артёма...но и судил матч с его участием..)))
У меня даже фантазии не хватает......билет на МКС в космос слетать..???...ложе в Большом Театре на 100 лет вперёд...???.....))))
У меня даже фантазии не хватает......билет на МКС в космос слетать..???...ложе в Большом Театре на 100 лет вперёд...???.....))))
А Спартак ремонтирует, укрепляет, красит ворота после домашнего матча с Краснодаром..)))...который чуть не снёс их..
А Спартак ремонтирует, укрепляет, красит ворота после домашнего матча с Краснодаром..)))...который чуть не снёс их..
Большинство тутошних свиней болело с детства за Вильяреал
А тут смотрю все сразу переобулись
Большинство тутошних свиней болело с детства за Вильяреал
А тут смотрю все сразу переобулись
так же и Зенит.
Зенит все любили, когда он тихо, спокойно играл в ФНЛ, собирал 100-1000 болельщиков и ни кому не мешал, с приходом газпрома начал скатываться и совсем опопсел.
Верните 16и наш Зенит, который все любили!
так же и Зенит.
Зенит все любили, когда он тихо, спокойно играл в ФНЛ, собирал 100-1000 болельщиков и ни кому не мешал, с приходом газпрома начал скатываться и совсем опопсел.
Верните 16и наш Зенит, который все любили!
Если даже ты не сразу понял что это стёб и я образно, то
тогда у меня вообще больше нет слов Джек, один угар с вас))
Если даже ты не сразу понял что это стёб и я образно, то
тогда у меня вообще больше нет слов Джек, один угар с вас))
Успокойся...выдохни...
"Перекати поле" не сказал ни слова неправды.....Спартак действительно проиграл ПАОКу...и занял последнее место в ЛЕ....
Кстати для справки.....Зенит никогда не "влетал" Дандолку....
Две встречи...две победы с одинаковым счётом 2:1.....
Успокойся...выдохни...
"Перекати поле" не сказал ни слова неправды.....Спартак действительно проиграл ПАОКу...и занял последнее место в ЛЕ....
Кстати для справки.....Зенит никогда не "влетал" Дандолку....
Две встречи...две победы с одинаковым счётом 2:1.....