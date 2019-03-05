Рокки рассудит «Зенит» и «Вильярреал» в Лиге Европы

вчера, 13:00

УЕФА назначил судей на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».

Обслуживать матч будет бригада судей из Италии под руководством главного арбитра Джанлуки Рокки. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный судья — Джорджо Перетти.