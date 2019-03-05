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Рокки рассудит «Зенит» и «Вильярреал» в Лиге Европы

вчера, 13:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалЗавтра в 20:55 Не начался

УЕФА назначил судей на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».

Обслуживать матч будет бригада судей из Италии под руководством главного арбитра Джанлуки Рокки. Помогать ему будут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный судья — Джорджо Перетти.

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Gahi
Gahi
   205 / 933
сегодня в 04:26
Осталось два клуба, которым отстаивать рейтинг страны, и за тех, кто вылетил из гонки. Удачи и побед.
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский ответил Sebastian Eniston
   306 / 933
сегодня в 00:20
Не ты же мне сказал что игру Зенит-Динамо Минск купили где доказательство?
Бедняга Хаген давно сидит на кокаине и источником инфы быть не может, увы тебе!
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский ответил Завтра
   306 / 933
сегодня в 00:15
А "свинот" почему столько набежало?
Так они - хоть издали посмотреть на еврофутбол, из-за забора, и чего-нить на нем написать....
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский
   306 / 933
сегодня в 00:09
Граждане, кто-нибудь может подсказать, как на соккере ставятся дизлайки?
blitz
blitz
   339 / 933
вчера в 23:25
Удачи нашим в ЛЕ.
Sergey Z
Sergey Z
   260 / 933
вчера в 21:31
Зениту удачи!!!
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   137 / 933
вчера в 21:04
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       137 / 933
    вчера в 21:03
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         4 / 933
      вчера в 19:24
      у меня теща пришла на днях и когда мы с сыном чеканили мяч она сказала " ну точно Дзюба вырастет" ......
      Юрниекс
      Юрниекс ответил viv
         96 / 933
      вчера в 19:18
      Будут играть Вильярреал и Зенит, а всей стране стыдно за "спартак-43"..
      А не стыдно за хрюшатник.Разве в цирке стыдно за клоуна? Такая уж доля у свиней- людей смешить. И все к этому привыкли..
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
         12 / 933
      вчера в 19:07
      да там все игровое,он зрителем был на поле и увидел бесплатно супер матч,хотя и все вопреки здравому смыслу,Севилья была лучше но получила .
      Надеюсь и здесь автографа Дзюбы будет достаточно...)))
      Внукам будет рассказывать ,что не только видел Артёма...но и судил матч с его участием..)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         4 / 933
      вчера в 19:02
      да там все игровое,он зрителем был на поле и увидел бесплатно супер матч,хотя и все вопреки здравому смыслу,Севилья была лучше но получила .
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
         12 / 933
      вчера в 18:56
      У Рокки сейчас на руках пригласительные во все престижнейшие заведения Ленинграда
      Теперь представь на минуту что было на руках у этого арбитра перед матчем Спартак - Севилья..... если его судейство в столице закончилось более чем странным счётом 5:1...в пользу принимающей стороны...))))

      У меня даже фантазии не хватает......билет на МКС в космос слетать..???...ложе в Большом Театре на 100 лет вперёд...???.....))))
      viv
      viv
         68 / 933
      вчера в 18:56
      Будут играть Вильярреал и Зенит, а всей стране стыдно за "спартак-43"..
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         4 / 933
      вчера в 18:42
      У Рокки сейчас на руках пригласительные во все престижнейшие заведения Ленинграда
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         4 / 933
      вчера в 18:40
      Краснодар вон воспитанников своих впорядок привести не может,насколько мы их встряхнули психологически,это не банку краски в ашане купить)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил time out
         12 / 933
      вчера в 18:33
      Зенит вообще не может хорошо играть, с кем бы он не играл, даже с люксембургскими домохозяйками, потому что это позорный клуб!
      На сегодня Зенит готовится к игре 1/8-й ЛЕ....с Вильярреалом....который вы не смогли обыграть ни дома ни в гостях.....

      А Спартак ремонтирует, укрепляет, красит ворота после домашнего матча с Краснодаром..)))...который чуть не снёс их..
      time out
      time out ответил ПерекатиПоле
         24 / 933
      вчера в 18:08
      Зенит обычно хорошо играет с командами, которые ранее унизили спартак. Так было и с Марсельским Олимпиком, который на изи прошёл московского середняка, а потом вылетел от Зенита в после чего Зенит взял евротрофей.
      Зенит вообще не может хорошо играть, с кем бы он не играл, даже с люксембургскими домохозяйками, потому что это позорный клуб!
      МКС
      МКС
         48 / 933
      вчера в 17:40
      Интересно, когда Спартак играл с Вильей

      Большинство тутошних свиней болело с детства за Вильяреал

      А тут смотрю все сразу переобулись
      1 команда
      1 команда
         124 / 933
      вчера в 17:32
      Свиней это не должно волновать, они в еврокубках при любом судье опозорятся.
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         198 / 933
      вчера в 17:27
      Пусть Роки судит,лишь бы не стрелял!
      LOpp
      LOpp
         6 / 933
      вчера в 17:14
      Рокки первая часть шикарна, вторую еще посмотреть можно, потом франшиза начала скатываться в УГ.

      так же и Зенит.
      Зенит все любили, когда он тихо, спокойно играл в ФНЛ, собирал 100-1000 болельщиков и ни кому не мешал, с приходом газпрома начал скатываться и совсем опопсел.

      Верните 16и наш Зенит, который все любили!
      нечитайло
      нечитайло
         802 / 933
      вчера в 17:13
      Сомнительно
      korn3512
      korn3512 ответил Jeck Denielse
         73 / 933
      вчера в 17:00
      Молодец, вижу что заранее выдохнул и привел контраргумент, ввиде победы 2:1 над дандолком!! Мощно, по питерски так ахахаха!

      Если даже ты не сразу понял что это стёб и я образно, то
      тогда у меня вообще больше нет слов Джек, один угар с вас))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил korn3512
         12 / 933
      вчера в 16:55
      вы сперва попадите в эту ЛЧ, а потом писюнами будете мериться, а пока ток влеты дандолкам, бней йегудам и позорище с минским колхозом, на картофельном поле
      Что тебя так "бомбануло"???
      Успокойся...выдохни...
      "Перекати поле" не сказал ни слова неправды.....Спартак действительно проиграл ПАОКу...и занял последнее место в ЛЕ....

      Кстати для справки.....Зенит никогда не "влетал" Дандолку....
      Две встречи...две победы с одинаковым счётом 2:1.....
      FILL3286
      FILL3286 ответил korn3512
         13 / 933
      вчера в 16:49
      Вон ваша корешня клячепузая, стабильно - четвертая, не думаю что вы бы намного дальше от них бы ушли)
      клячи и бакланы вечно последние!!!
      korn3512
      korn3512 ответил ПерекатиПоле
         73 / 933
      вчера в 16:45
      Вон ваша корешня клячепузая, стабильно - четвертая, не думаю что вы бы намного дальше от них бы ушли)
      korn3512
      korn3512
         73 / 933
      вчера в 16:37
        korn3512
        korn3512 ответил ПерекатиПоле
           73 / 933
        вчера в 16:34
        вы сперва попадите в эту ЛЧ, а потом писюнами будете мериться, а пока ток влеты дандолкам, бней йегудам и позорище с минским колхозом, на картофельном поле
        korn3512
        korn3512 ответил ПерекатиПоле
           73 / 933
        вчера в 16:29
        Хаген в курсе, как вы "брали" евротрофей, перекатишка
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