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«Реал» опубликовал ролик в честь возвращения Зидана

вчера, 12:06

Пресс-служба «Реала» опубликовала ролик, который посвящен возвращению Зинедина Зидана на пост главного тренера команды

В видео попали памятные кадры с участием Зизу в качестве тренера и игрока.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   80 / 1090
вчера в 17:09
ожидания и надежды очень высокие на ЗИзу. Лично у меня
Duke_dp
Duke_dp
вчера в 15:02
Не видать теперь Ювентусу Марсело =)
MRHM-1988
MRHM-1988
   450 / 1090
вчера в 14:56
С возврашением легенда !
Kresi frok
Kresi frok
   264 / 1090
вчера в 12:55
Ду уж... 12 игрок в то время неплохо тащил бездарный риал за уши.
cevin cigan
cevin cigan ответил No problem
   70 / 1090
вчера в 12:46
Нахлынуло. Hala Madrid!
Чёт у меня смутные сомнения,на всё это бро.... Опять перейдём в позиционку(будем под барсуков косить),гонять мячик поперёк(Иско славно повеселится). Тогда хоть Рон выручал,а сейчас кто??? Глядя последний матч против Валидола на выезде,во втором тайме,чуть не прослезился от разящих выпадов Реала.................
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 12:45
Поменьше бы фанфар... а то сейчас, не дай Бог, пара поражений - и польётся грязь.
Третий приход Зидана будет самый сложный. Первый - он был просто топовым игроком, второй - поработал с игроками, собранными не им. А вот сейчас ему дают карт-бланш "набирай под себя"... банкуй )
No problem
No problem
   61 / 1090
вчера в 12:31
Нахлынуло.
Hala Madrid!
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 12:20
Ну-ну! 👌
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