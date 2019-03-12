«Реал» опубликовал ролик в честь возвращения Зидана

Пресс-служба «Реала» опубликовала ролик, который посвящен возвращению Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
В видео попали памятные кадры с участием Зизу в качестве тренера и игрока.
Пресс-служба «Реала» опубликовала ролик, который посвящен возвращению Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
В видео попали памятные кадры с участием Зизу в качестве тренера и игрока.
Третий приход Зидана будет самый сложный. Первый - он был просто топовым игроком, второй - поработал с игроками, собранными не им. А вот сейчас ему дают карт-бланш "набирай под себя"... банкуй )
Третий приход Зидана будет самый сложный. Первый - он был просто топовым игроком, второй - поработал с игроками, собранными не им. А вот сейчас ему дают карт-бланш "набирай под себя"... банкуй )
Hala Madrid!
Hala Madrid!