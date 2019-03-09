Икарди поставил «Интеру» ультиматум

Пресса сообщает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул руководству клуба ряд требований, после выполнения которых аргентинец согласится продолжить выступления за команду. Одним из основных условий является «публичная реабилитация». Икарди хочет, чтобы «Интер» выступил с заявлением, в котором бы честно рассказал о причинах, по которым отобрал у аргентинца капитанскую повязку.
Форвард не играет за команду с тех пор, как 13 февраля он был лишен капитанской повязки. Официальная причина неучастия Икарди в играх — травма колена.
По слухам, все дело в том, что между клубом и аргентинцем возникли сложности в переговорах по новому контракту.
Но у Интера никогда не отобрали чемпионат.
Но у Интера никогда не отобрали чемпионат.
Напиши за кого мне болеть, я тотчас же повинуюсь твоей воле.
Напиши за кого мне болеть, я тотчас же повинуюсь твоей воле.
скажи о чем с тобой можно разговаривать?
скажи о чем с тобой можно разговаривать?
После того как год назад ваша горбатая братия зашкварилась твои слова не значат ничего. Раньше на Соккере комментарии игнорируемых пользователей предлагали заменять на ко-ко-ко, так вот у тебя сплошное ко-ко-ко.
Я просто надеюсь, что ты пишешь не от чистого сердца, а от гипертрофированного фанатизма.
Аха-ха)
После того как год назад ваша горбатая братия зашкварилась твои слова не значат ничего. Раньше на Соккере комментарии игнорируемых пользователей предлагали заменять на ко-ко-ко, так вот у тебя сплошное ко-ко-ко.
Я просто надеюсь, что ты пишешь не от чистого сердца, а от гипертрофированного фанатизма.
Аха-ха)
2) 1998 год. А где железобетонная пенка в ворота Ромы? Это минус 2 пункта у Юве. Отмененный чистый гол Милану, ещё минус 1 пункт. И хватит принтеру выпрашивать левые пенки, всё равно они их редко реализуют. Айнтрахт подтвердит. Аха-ха)
3)2018 год. Там всё было чётко и по делу. Принтер сам обделался и упустил победу. А потом нырять начали и пенки клянчить. Позорники. Аха-ха)
Твоя карта бита.
2) 1998 год. А где железобетонная пенка в ворота Ромы? Это минус 2 пункта у Юве. Отмененный чистый гол Милану, ещё минус 1 пункт. И хватит принтеру выпрашивать левые пенки, всё равно они их редко реализуют. Айнтрахт подтвердит. Аха-ха)
3)2018 год. Там всё было чётко и по делу. Принтер сам обделался и упустил победу. А потом нырять начали и пенки клянчить. Позорники. Аха-ха)
Твоя карта бита.
1998: В очном противостоянии претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Интера», арбитр матча Чикаринни, за фол Марка Юлиано на Роналдо не поставил в ворота чёрно-белых явный пенальти. Инцидент стал последней каплей в серии ошибок, которые способствовали победе «Ювентуса» в чемпионате.
2018: Дерби играли в апреле, спустя ровно 20 лет после легендарного матча, в котором «Юве» со скандалом обыграл «Интер» благодаря неназначенному пенальти. После матча на главного арбитра Даниэле Орсато обрушился шквал критики. Оценки судейства были довольно низкими. После матча Федеральная прокуратора заинтересовалась двумя эпизодами случившимися в рамках «Дерби Италии»: Первым моментом стал диалог между Аллегри с Тальявенто после матча, во время которого наставник туринцев открыто хвалит судей за проделанную работу. Другим подозрительным эпизодом стал момент в самом конце матча, когда Паоло Тальявенто произносит слово «Победа».
Всё это не удивительного, если знать что уже 100 лет Ювентусом владеет клан Аньелли, которых называют «Некоронованными королями Италии».
Я рад, что открыл тебе правду.
1998: В очном противостоянии претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Интера», арбитр матча Чикаринни, за фол Марка Юлиано на Роналдо не поставил в ворота чёрно-белых явный пенальти. Инцидент стал последней каплей в серии ошибок, которые способствовали победе «Ювентуса» в чемпионате.
2018: Дерби играли в апреле, спустя ровно 20 лет после легендарного матча, в котором «Юве» со скандалом обыграл «Интер» благодаря неназначенному пенальти. После матча на главного арбитра Даниэле Орсато обрушился шквал критики. Оценки судейства были довольно низкими. После матча Федеральная прокуратора заинтересовалась двумя эпизодами случившимися в рамках «Дерби Италии»: Первым моментом стал диалог между Аллегри с Тальявенто после матча, во время которого наставник туринцев открыто хвалит судей за проделанную работу. Другим подозрительным эпизодом стал момент в самом конце матча, когда Паоло Тальявенто произносит слово «Победа».
Всё это не удивительного, если знать что уже 100 лет Ювентусом владеет клан Аньелли, которых называют «Некоронованными королями Италии».
Я рад, что открыл тебе правду.
только вот вашу клоаку поймали и наказали.
ох уж эти синие очки
только вот вашу клоаку поймали и наказали.
ох уж эти синие очки
Это мы ему ещё про Рояль не рассказывали)
Это мы ему ещё про Рояль не рассказывали)
Барселона так разжилась Коутиньо и Дембеле, плюс похоже еще и Рабьо. Бавария вообще мировой чемпион по нарушению футбольной этики.
Понятно, что на все это толкают космические цены на футболистов, когда даже средний игрок уходит с ценником в 40 миллионов... Но все же, как то неправильно, когда в выигрыше оказываются самые подлые, а те кто следует правилам, переплачивает сотни миллионов.
Барселона так разжилась Коутиньо и Дембеле, плюс похоже еще и Рабьо. Бавария вообще мировой чемпион по нарушению футбольной этики.
Понятно, что на все это толкают космические цены на футболистов, когда даже средний игрок уходит с ценником в 40 миллионов... Но все же, как то неправильно, когда в выигрыше оказываются самые подлые, а те кто следует правилам, переплачивает сотни миллионов.
Один не играет...ибо жене денег мало....
Второй за спиной у боссов ПСЖ договаривается с кем то шёпотом....
Третий сам решает выходить ему на замену или нет...
Четвёртые целой командой тренера сливают....
Не слишком ли много дозволенного ???
Прям у игроков одни права....и никаких обязательств.....
Согласен с тобой на счёт всекомандного контроля...соблюдения игроками рамок приличия...
А то наряду с ростом и так сверхзавышенных сумашедших окладов растёт и количество их бзиков и капризов !
Пора упорядочить этот вопрос.....
Один не играет...ибо жене денег мало....
Второй за спиной у боссов ПСЖ договаривается с кем то шёпотом....
Третий сам решает выходить ему на замену или нет...
Четвёртые целой командой тренера сливают....
Не слишком ли много дозволенного ???
Прям у игроков одни права....и никаких обязательств.....
Согласен с тобой на счёт всекомандного контроля...соблюдения игроками рамок приличия...
А то наряду с ростом и так сверхзавышенных сумашедших окладов растёт и количество их бзиков и капризов !
Пора упорядочить этот вопрос.....
По-этому нужна отдельная лига из 16 лучших команд. Свои правила, свой контроль за их выполнением. Если игрок начинает качать права, нарушает договор - никто из остальных клубов не может его подписывать. Так будет порядок, честная спортивная борьба и прозрачная конкуренция.
Да, остальные клубы будут в зaднице, но оно не бывает такого, чтобы вин-вин прям был для всех. Кто то всегда страдает.
По-этому нужна отдельная лига из 16 лучших команд. Свои правила, свой контроль за их выполнением. Если игрок начинает качать права, нарушает договор - никто из остальных клубов не может его подписывать. Так будет порядок, честная спортивная борьба и прозрачная конкуренция.
Да, остальные клубы будут в зaднице, но оно не бывает такого, чтобы вин-вин прям был для всех. Кто то всегда страдает.
Но большую сумму получить не удастся, ведь никто много не предложит за такого ненадёжного игрока. Да и необходимость в продаже сбивает цену.
Но большую сумму получить не удастся, ведь никто много не предложит за такого ненадёжного игрока. Да и необходимость в продаже сбивает цену.