Икарди поставил «Интеру» ультиматум

вчера, 13:02

Пресса сообщает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул руководству клуба ряд требований, после выполнения которых аргентинец согласится продолжить выступления за команду. Одним из основных условий является «публичная реабилитация». Икарди хочет, чтобы «Интер» выступил с заявлением, в котором бы честно рассказал о причинах, по которым отобрал у аргентинца капитанскую повязку.

Форвард не играет за команду с тех пор, как 13 февраля он был лишен капитанской повязки. Официальная причина неучастия Икарди в играх — травма колена.

По слухам, все дело в том, что между клубом и аргентинцем возникли сложности в переговорах по новому контракту.