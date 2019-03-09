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Икарди поставил «Интеру» ультиматум

вчера, 13:02

Пресса сообщает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул руководству клуба ряд требований, после выполнения которых аргентинец согласится продолжить выступления за команду. Одним из основных условий является «публичная реабилитация». Икарди хочет, чтобы «Интер» выступил с заявлением, в котором бы честно рассказал о причинах, по которым отобрал у аргентинца капитанскую повязку.

Форвард не играет за команду с тех пор, как 13 февраля он был лишен капитанской повязки. Официальная причина неучастия Икарди в играх — травма колена.

По слухам, все дело в том, что между клубом и аргентинцем возникли сложности в переговорах по новому контракту.

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Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил neomessi
   30 / 1057
сегодня в 10:50
Ну ладно, пусть будет так) Но у Интера никогда не отобрали чемпионат.
Это и есть коррупция, т.е вседозволенность, благодаря админресурсу. В Италии это миланские помои, в испании это реал и Барселонаа. Первые гребут охапками кабинетные ЛЧ, а вторые чемп купили с потрохами.
neomessi
neomessi ответил juvenale
   312 / 1057
сегодня в 07:36
Ну ладно, пусть будет так)
Но у Интера никогда не отобрали чемпионат.
kust07
kust07
   178 / 1057
сегодня в 01:42
Жадные нынче владельцы клубов платить не хотят
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   302 / 1057
вчера в 21:31
Любимый клуб может быть только один. И у меня он один. В чём претензия?
juvenale
juvenale ответил RMUKMU
   57 / 1057
вчера в 20:43
И что же тебя не устраивает? Напиши за кого мне болеть, я тотчас же повинуюсь твоей воле.
мне не нужно писать за кого тебе болеть,но когда у человека столько любимых клубов,он не болельщик
juvenale
juvenale ответил RMUKMU
   57 / 1057
вчера в 20:42
Кстати, меня терзают смутные сомнения. Почему твой лайк и жалоба на Князя появились одновременно? Пахнет подставой.
ты о чем?я не кидал жалобу на тебя
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   302 / 1057
вчера в 19:42
Манчестер Юнайтед (Манчестер), Реал (Мадрид), Интернационале (Милан), Байер (Леверкузен), Бордо (Бордо), Ростов (Ростов-на-Дону), Англия, Германия, Херефорд (Херефорд) скажи о чем с тобой можно разговаривать?
Кстати, меня терзают смутные сомнения. Почему твой лайк и жалоба на Князя появились одновременно? Пахнет подставой.
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   302 / 1057
вчера в 19:39
Манчестер Юнайтед (Манчестер), Реал (Мадрид), Интернационале (Милан), Байер (Леверкузен), Бордо (Бордо), Ростов (Ростов-на-Дону), Англия, Германия, Херефорд (Херефорд) скажи о чем с тобой можно разговаривать?
И что же тебя не устраивает?
Напиши за кого мне болеть, я тотчас же повинуюсь твоей воле.
juvenale
juvenale ответил RMUKMU
   57 / 1057
вчера в 19:28
Ты мне скинул 2 факта и ненавистнические домыслы.
Манчестер Юнайтед (Манчестер), Реал (Мадрид), Интернационале (Милан), Байер (Леверкузен), Бордо (Бордо), Ростов (Ростов-на-Дону), Англия, Германия, Херефорд (Херефорд)
скажи о чем с тобой можно разговаривать?
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил RMUKMU
   469 / 1057
вчера в 19:03
Какой смысл с тобой спорить, когда у тебя Оливер клоун, в весеннем дерби всё по делу, а нарушение регламента это справедливость. После того как год назад ваша горбатая братия зашкварилась твои слова не значат ничего. Раньше на Соккере комментарии игнорируемых пользователей предлагали заменять на ко-ко-ко, так вот у тебя сплошное ко-ко-ко. Я просто надеюсь, что ты пишешь не от чистого сердца, а от гипертрофированного фанатизма. Аха-ха)
А у тебя кукареку. Аха-ха)
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   302 / 1057
вчера в 18:53
пхахаха что ты скинул к-н?я тебе скинул моменты повлиявшие на историю а ты мне какое-то 73о...в 1998 году не было никакого пенальти,уже 100 раз все высказывались и даже арбитры ...про 2018 вообще смех,что это за бред хахха
Ты мне скинул 2 факта и ненавистнические домыслы.
RMUKMU
RMUKMU ответил Великий Князь
   302 / 1057
вчера в 18:50
1) принтер хотел кабинетный титул, но обломилось. Или ты хочешь сказать, что справедливо давать команде технарь за выходки фанатов? Тогда в каждом чемпионате в каждом туре клубам лепили бы технари. Это убого, мелко и в стиле интера. 2) 1998 год. А где железобетонная пенка в ворота Ромы? Это минус 2 пункта у Юве. Отмененный чистый гол Милану, ещё минус 1 пункт. И хватит принтеру выпрашивать левые пенки, всё равно они их редко реализуют. Айнтрахт подтвердит. Аха-ха) 3)2018 год. Там всё было чётко и по делу. Принтер сам обделался и упустил победу. А потом нырять начали и пенки клянчить. Позорники. Аха-ха) Твоя карта бита.
Какой смысл с тобой спорить, когда у тебя Оливер клоун, в весеннем дерби всё по делу, а нарушение регламента это справедливость.
После того как год назад ваша горбатая братия зашкварилась твои слова не значат ничего. Раньше на Соккере комментарии игнорируемых пользователей предлагали заменять на ко-ко-ко, так вот у тебя сплошное ко-ко-ко.
Я просто надеюсь, что ты пишешь не от чистого сердца, а от гипертрофированного фанатизма.
Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил RMUKMU
   57 / 1057
вчера в 18:44
1961: За два тура до конца, «Ювентус» и «Интер» играли между собой в Турине. После того как 30-й минуте матча болельщики «Юве» выскочили на поле, поединок был прерван, а туринцам было зачитано техническое поражение со счётом 0:2. Спустя какое-то время президент «Ювентуса» Умберто Аньелли, будучи по совместительству президентом итальянской футбольной федерации, настоял на переигровки матча. 1998: В очном противостоянии претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Интера», арбитр матча Чикаринни, за фол Марка Юлиано на Роналдо не поставил в ворота чёрно-белых явный пенальти. Инцидент стал последней каплей в серии ошибок, которые способствовали победе «Ювентуса» в чемпионате. 2018: Дерби играли в апреле, спустя ровно 20 лет после легендарного матча, в котором «Юве» со скандалом обыграл «Интер» благодаря неназначенному пенальти. После матча на главного арбитра Даниэле Орсато обрушился шквал критики. Оценки судейства были довольно низкими. После матча Федеральная прокуратора заинтересовалась двумя эпизодами случившимися в рамках «Дерби Италии»: Первым моментом стал диалог между Аллегри с Тальявенто после матча, во время которого наставник туринцев открыто хвалит судей за проделанную работу. Другим подозрительным эпизодом стал момент в самом конце матча, когда Паоло Тальявенто произносит слово «Победа». Всё это не удивительного, если знать что уже 100 лет Ювентусом владеет клан Аньелли, которых называют «Некоронованными королями Италии». Я рад, что открыл тебе правду.
пхахаха что ты скинул к-н?я тебе скинул моменты повлиявшие на историю а ты мне какое-то 73о...в 1998 году не было никакого пенальти,уже 100 раз все высказывались и даже арбитры ...про 2018 вообще смех,что это за бред хахха
Великий Князь
Великий Князь ответил RMUKMU
   67 / 1057
вчера в 18:24
1961: За два тура до конца, «Ювентус» и «Интер» играли между собой в Турине. После того как 30-й минуте матча болельщики «Юве» выскочили на поле, поединок был прерван, а туринцам было зачитано техническое поражение со счётом 0:2. Спустя какое-то время президент «Ювентуса» Умберто Аньелли, будучи по совместительству президентом итальянской футбольной федерации, настоял на переигровки матча. 1998: В очном противостоянии претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Интера», арбитр матча Чикаринни, за фол Марка Юлиано на Роналдо не поставил в ворота чёрно-белых явный пенальти. Инцидент стал последней каплей в серии ошибок, которые способствовали победе «Ювентуса» в чемпионате. 2018: Дерби играли в апреле, спустя ровно 20 лет после легендарного матча, в котором «Юве» со скандалом обыграл «Интер» благодаря неназначенному пенальти. После матча на главного арбитра Даниэле Орсато обрушился шквал критики. Оценки судейства были довольно низкими. После матча Федеральная прокуратора заинтересовалась двумя эпизодами случившимися в рамках «Дерби Италии»: Первым моментом стал диалог между Аллегри с Тальявенто после матча, во время которого наставник туринцев открыто хвалит судей за проделанную работу. Другим подозрительным эпизодом стал момент в самом конце матча, когда Паоло Тальявенто произносит слово «Победа». Всё это не удивительного, если знать что уже 100 лет Ювентусом владеет клан Аньелли, которых называют «Некоронованными королями Италии». Я рад, что открыл тебе правду.
К стати, ты не написал о главном - почему фанаты Юве выбежали на поле. Ведь этому предшествовал ряд скандальных решений арбитра в пользу миланского кабинета. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил RMUKMU
   67 / 1057
вчера в 18:23
1961: За два тура до конца, «Ювентус» и «Интер» играли между собой в Турине. После того как 30-й минуте матча болельщики «Юве» выскочили на поле, поединок был прерван, а туринцам было зачитано техническое поражение со счётом 0:2. Спустя какое-то время президент «Ювентуса» Умберто Аньелли, будучи по совместительству президентом итальянской футбольной федерации, настоял на переигровки матча. 1998: В очном противостоянии претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Интера», арбитр матча Чикаринни, за фол Марка Юлиано на Роналдо не поставил в ворота чёрно-белых явный пенальти. Инцидент стал последней каплей в серии ошибок, которые способствовали победе «Ювентуса» в чемпионате. 2018: Дерби играли в апреле, спустя ровно 20 лет после легендарного матча, в котором «Юве» со скандалом обыграл «Интер» благодаря неназначенному пенальти. После матча на главного арбитра Даниэле Орсато обрушился шквал критики. Оценки судейства были довольно низкими. После матча Федеральная прокуратора заинтересовалась двумя эпизодами случившимися в рамках «Дерби Италии»: Первым моментом стал диалог между Аллегри с Тальявенто после матча, во время которого наставник туринцев открыто хвалит судей за проделанную работу. Другим подозрительным эпизодом стал момент в самом конце матча, когда Паоло Тальявенто произносит слово «Победа». Всё это не удивительного, если знать что уже 100 лет Ювентусом владеет клан Аньелли, которых называют «Некоронованными королями Италии». Я рад, что открыл тебе правду.
1) принтер хотел кабинетный титул, но обломилось. Или ты хочешь сказать, что справедливо давать команде технарь за выходки фанатов? Тогда в каждом чемпионате в каждом туре клубам лепили бы технари. Это убого, мелко и в стиле интера.

2) 1998 год. А где железобетонная пенка в ворота Ромы? Это минус 2 пункта у Юве. Отмененный чистый гол Милану, ещё минус 1 пункт. И хватит принтеру выпрашивать левые пенки, всё равно они их редко реализуют. Айнтрахт подтвердит. Аха-ха)

3)2018 год. Там всё было чётко и по делу. Принтер сам обделался и упустил победу. А потом нырять начали и пенки клянчить. Позорники. Аха-ха)

Твоя карта бита.
RMUKMU
RMUKMU ответил juvenale
   302 / 1057
вчера в 18:12
с итальянского форума....... - 1908: 43 предателей-миланистов основали это клуб.. - 1910: первый скудетто из картона. В конце сезона у Интера и Про Верчелли было по 25 очков. Так что, матч между командами был решающим.. Матч прошёл 24-го апреля 1910 г. . Но на тот же день был организован матч военной сборной Италии по футболу. Сборная состояла из многих футболистов Про Верчелли.. Администраторы команды напрасно просили измененить дату.. Получилось, что Интер обыграл Про Верчелли со счетом 10-3.. Жалко, что за Про Верчелли играли футболисты которым было по 11 лет.. - 1922-1923: в конце сезона Интер занимал последнее место.. Но директор Гадзетта Делло Спорт придумал новый закон чтобы, их спасти.. Интер должен был играть решающие матчи чтобы остаться в Серии А, с командами Серии Б.. Самое странное, что финал этих матчей выиграл Интер, благодаря отсутствию соперников.. - 60-ые годы: 2 Лиги Чемпионов благодаря Кофе Херреры (Кофе с добавлением допинга) и подаркам арбитрам (часы Ролекс в основном). - С 60-ых по 2006-й: бесконечная серия позоров.. фальшивые паспорта, допинг и т.д. - 2006-2010: Фарсополи.. нельзя считать эти победы.. Все из картона.. как в начале - 2010 - по сегодняшний день: еще скандалы (суд Телеком), но мало побед на поле.. все как обычно.. Это же Интер
1961: За два тура до конца, «Ювентус» и «Интер» играли между собой в Турине. После того как 30-й минуте матча болельщики «Юве» выскочили на поле, поединок был прерван, а туринцам было зачитано техническое поражение со счётом 0:2. Спустя какое-то время президент «Ювентуса» Умберто Аньелли, будучи по совместительству президентом итальянской футбольной федерации, настоял на переигровки матча.

1998: В очном противостоянии претендентов на чемпионство «Ювентуса» и «Интера», арбитр матча Чикаринни, за фол Марка Юлиано на Роналдо не поставил в ворота чёрно-белых явный пенальти. Инцидент стал последней каплей в серии ошибок, которые способствовали победе «Ювентуса» в чемпионате.

2018: Дерби играли в апреле, спустя ровно 20 лет после легендарного матча, в котором «Юве» со скандалом обыграл «Интер» благодаря неназначенному пенальти. После матча на главного арбитра Даниэле Орсато обрушился шквал критики. Оценки судейства были довольно низкими. После матча Федеральная прокуратора заинтересовалась двумя эпизодами случившимися в рамках «Дерби Италии»: Первым моментом стал диалог между Аллегри с Тальявенто после матча, во время которого наставник туринцев открыто хвалит судей за проделанную работу. Другим подозрительным эпизодом стал момент в самом конце матча, когда Паоло Тальявенто произносит слово «Победа».

Всё это не удивительного, если знать что уже 100 лет Ювентусом владеет клан Аньелли, которых называют «Некоронованными королями Италии».

Я рад, что открыл тебе правду.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Медив
   684 / 1057
вчера в 18:07
Опять же, тут винить только игроков не сильно правильно. Нечестную конкуренцию ведут в первую очередь сами клубы, которые забивают на правило, которое запрещает контактировать с игроком более чем за полгода до истечения контракта. Обычно они уже выходят на него за года два и приседают на уши "Не подписывай". Так Ливерпуль забрал у Челси Соланке, Монако Пансо, Реал Куртуа. А также Реал пытается переманить Азара, а Бавария Хадсона. Барселона так разжилась Коутиньо и Дембеле, плюс похоже еще и Рабьо. Бавария вообще мировой чемпион по нарушению футбольной этики. Понятно, что на все это толкают космические цены на футболистов, когда даже средний игрок уходит с ценником в 40 миллионов... Но все же, как то неправильно, когда в выигрыше оказываются самые подлые, а те кто следует правилам, переплачивает сотни миллионов.
ахаахх ну да ну да. Бавария у вас виновата)
только вот вашу клоаку поймали и наказали.
ох уж эти синие очки
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   67 / 1057
вчера в 17:43
я рад,что открыл тебе правду о дрме,за которое ты болеешь
    Великий Князь
    Великий Князь ответил juvenale
       67 / 1057
    вчера в 17:42
    с итальянского форума....... - 1908: 43 предателей-миланистов основали это клуб.. - 1910: первый скудетто из картона. В конце сезона у Интера и Про Верчелли было по 25 очков. Так что, матч между командами был решающим.. Матч прошёл 24-го апреля 1910 г. . Но на тот же день был организован матч военной сборной Италии по футболу. Сборная состояла из многих футболистов Про Верчелли.. Администраторы команды напрасно просили измененить дату.. Получилось, что Интер обыграл Про Верчелли со счетом 10-3.. Жалко, что за Про Верчелли играли футболисты которым было по 11 лет.. - 1922-1923: в конце сезона Интер занимал последнее место.. Но директор Гадзетта Делло Спорт придумал новый закон чтобы, их спасти.. Интер должен был играть решающие матчи чтобы остаться в Серии А, с командами Серии Б.. Самое странное, что финал этих матчей выиграл Интер, благодаря отсутствию соперников.. - 60-ые годы: 2 Лиги Чемпионов благодаря Кофе Херреры (Кофе с добавлением допинга) и подаркам арбитрам (часы Ролекс в основном). - С 60-ых по 2006-й: бесконечная серия позоров.. фальшивые паспорта, допинг и т.д. - 2006-2010: Фарсополи.. нельзя считать эти победы.. Все из картона.. как в начале - 2010 - по сегодняшний день: еще скандалы (суд Телеком), но мало побед на поле.. все как обычно.. Это же Интер
      juvenale
      juvenale ответил RMUKMU
         57 / 1057
      вчера в 17:42
      И это пишет болельщик Ювентуса. Смех да и только.
        Bayern Best
        Bayern Best
           128 / 1057
        вчера в 17:32
        В Интере одни только проблемы.
        Медив
        Медив ответил Jeck Denielse
           150 / 1057
        вчера в 17:25
        Меня тоже поражает беспомощность клубов перед "бзиками" игроков......)))) Один не играет...ибо жене денег мало.... Второй за спиной у боссов ПСЖ договаривается с кем то шёпотом.... Третий сам решает выходить ему на замену или нет... Четвёртые целой командой тренера сливают.... Не слишком ли много дозволенного ??? Прям у игроков одни права....и никаких обязательств..... Согласен с тобой на счёт всекомандного контроля...соблюдения игроками рамок приличия... А то наряду с ростом и так сверхзавышенных сумашедших окладов растёт и количество их бзиков и капризов ! Пора упорядочить этот вопрос.....
        Опять же, тут винить только игроков не сильно правильно. Нечестную конкуренцию ведут в первую очередь сами клубы, которые забивают на правило, которое запрещает контактировать с игроком более чем за полгода до истечения контракта. Обычно они уже выходят на него за года два и приседают на уши "Не подписывай". Так Ливерпуль забрал у Челси Соланке, Монако Пансо, Реал Куртуа. А также Реал пытается переманить Азара, а Бавария Хадсона.
        Барселона так разжилась Коутиньо и Дембеле, плюс похоже еще и Рабьо. Бавария вообще мировой чемпион по нарушению футбольной этики.
        Понятно, что на все это толкают космические цены на футболистов, когда даже средний игрок уходит с ценником в 40 миллионов... Но все же, как то неправильно, когда в выигрыше оказываются самые подлые, а те кто следует правилам, переплачивает сотни миллионов.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил Медив
           11 / 1057
        вчера в 16:32
        Ну для того, чтобы этого не было, клубы должны объединиться и выработать какие то общие правила. Типа потолок зарплат, лимит на суммы трансферов, обговорить переходы между клубами. Понятно, что между собой тысячи клубов не договорятся. Эти вещи отдали на откуп ФИФА/УЕФА, но это такие непредвзятые конторы... что за одно и тоже, одним могут прищемить я..ца, а других даже не пожурят. По-этому нужна отдельная лига из 16 лучших команд. Свои правила, свой контроль за их выполнением. Если игрок начинает качать права, нарушает договор - никто из остальных клубов не может его подписывать. Так будет порядок, честная спортивная борьба и прозрачная конкуренция. Да, остальные клубы будут в зaднице, но оно не бывает такого, чтобы вин-вин прям был для всех. Кто то всегда страдает.
        Меня тоже поражает беспомощность клубов перед "бзиками" игроков......))))
        Один не играет...ибо жене денег мало....
        Второй за спиной у боссов ПСЖ договаривается с кем то шёпотом....
        Третий сам решает выходить ему на замену или нет...
        Четвёртые целой командой тренера сливают....

        Не слишком ли много дозволенного ???
        Прям у игроков одни права....и никаких обязательств.....
        Согласен с тобой на счёт всекомандного контроля...соблюдения игроками рамок приличия...

        А то наряду с ростом и так сверхзавышенных сумашедших окладов растёт и количество их бзиков и капризов !

        Пора упорядочить этот вопрос.....
        Adepta
        Adepta
           426 / 1057
        вчера в 15:49
        Клоун подкаблучный, такому только в спартак.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
           271 / 1057
        вчера в 15:36
        Гнать надо!
        RMUKMU
        RMUKMU ответил juvenale
           302 / 1057
        вчера в 15:28
        с итальянского форума....... - 1908: 43 предателей-миланистов основали это клуб.. - 1910: первый скудетто из картона. В конце сезона у Интера и Про Верчелли было по 25 очков. Так что, матч между командами был решающим.. Матч прошёл 24-го апреля 1910 г. . Но на тот же день был организован матч военной сборной Италии по футболу. Сборная состояла из многих футболистов Про Верчелли.. Администраторы команды напрасно просили измененить дату.. Получилось, что Интер обыграл Про Верчелли со счетом 10-3.. Жалко, что за Про Верчелли играли футболисты которым было по 11 лет.. - 1922-1923: в конце сезона Интер занимал последнее место.. Но директор Гадзетта Делло Спорт придумал новый закон чтобы, их спасти.. Интер должен был играть решающие матчи чтобы остаться в Серии А, с командами Серии Б.. Самое странное, что финал этих матчей выиграл Интер, благодаря отсутствию соперников.. - 60-ые годы: 2 Лиги Чемпионов благодаря Кофе Херреры (Кофе с добавлением допинга) и подаркам арбитрам (часы Ролекс в основном). - С 60-ых по 2006-й: бесконечная серия позоров.. фальшивые паспорта, допинг и т.д. - 2006-2010: Фарсополи.. нельзя считать эти победы.. Все из картона.. как в начале - 2010 - по сегодняшний день: еще скандалы (суд Телеком), но мало побед на поле.. все как обычно.. Это же Интер
        И это пишет болельщик Ювентуса. Смех да и только.
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
           18 / 1057
        вчера в 15:22
        футболист не впечатляет) зачем он нужен принтеру не пойму.)))
        Медив
        Медив ответил Jeck Denielse
           150 / 1057
        вчера в 15:18
        Вообще в край обнаглели .... Безумные контракты...непомерная жадность игроков...и их алчные жёны - уничтожат этот вид спорта...))) Давно пора перейти на бонусную а не контрактную оплату труда........ Как сыграл - так и получи !!!!!! А то полкоманд любой лиги набиты счастливыми игроками ,которых греет исключительно контракт под подушкой...а играть - дело десятое.... Здесь конечно случай вообще вопиющий...игрок отказывается выполнять свою работу по ещё действующему контракту - в угоду будущего контракта......))) Т.е. не буду работать сейчас - за уже гарантированные деньги.... И подумаю и посоветуюсь с женой стоит ли работать - за ещё бОльшие деньги.... В шею таких "футболистов"....)))))
        Ну для того, чтобы этого не было, клубы должны объединиться и выработать какие то общие правила. Типа потолок зарплат, лимит на суммы трансферов, обговорить переходы между клубами. Понятно, что между собой тысячи клубов не договорятся. Эти вещи отдали на откуп ФИФА/УЕФА, но это такие непредвзятые конторы... что за одно и тоже, одним могут прищемить я..ца, а других даже не пожурят.
        По-этому нужна отдельная лига из 16 лучших команд. Свои правила, свой контроль за их выполнением. Если игрок начинает качать права, нарушает договор - никто из остальных клубов не может его подписывать. Так будет порядок, честная спортивная борьба и прозрачная конкуренция.
        Да, остальные клубы будут в зaднице, но оно не бывает такого, чтобы вин-вин прям был для всех. Кто то всегда страдает.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
           33 / 1057
        вчера в 14:51
        Гнать его взашей.
        RMUKMU
        RMUKMU ответил Ragnar_Lodbrok
           302 / 1057
        вчера в 14:35
        Китайцы вроде не глупые люди, продали бы аргентинца в богатый клуб за большую цену, раз он играть не хочет. Вон фаны Реала хотят, чтобы Икарди к ним пришел
        Самый ад от агента Икарди начался уже после закрытия зимнего окна, а до этого не было ничего необычного, Ванда просто клянчила большую зарплату как делают все агенты. Летом обязательно продадут.
        Но большую сумму получить не удастся, ведь никто много не предложит за такого ненадёжного игрока. Да и необходимость в продаже сбивает цену.
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