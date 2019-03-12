СМИ: Иско конфликтовал с Солари

вчера, 12:02

СМИ сообщают, что полузащитник «Реала» Иско потерял место в составе при Сантьяго Солари из-за невыполнения тренерских требований.

Хавбек намеренно не выполнял многие правила, установленные Солари, поэтому у него возник конфликт с тренером. Недавно Иско получил уведомление о том, что из-за нарушений правил не попал в заявку.

Напомним, что 11 марта Солари был отправлен в отставку.