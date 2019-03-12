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СМИ: Иско конфликтовал с Солари

вчера, 12:02

СМИ сообщают, что полузащитник «Реала» Иско потерял место в составе при Сантьяго Солари из-за невыполнения тренерских требований.

Хавбек намеренно не выполнял многие правила, установленные Солари, поэтому у него возник конфликт с тренером. Недавно Иско получил уведомление о том, что из-за нарушений правил не попал в заявку.

Напомним, что 11 марта Солари был отправлен в отставку.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   80 / 1090
вчера в 17:07
началось какахи выкапывать. Оставьте уже это
4ел
4ел
   419 / 1090
вчера в 14:40
Редактор капитан очевидность:) а никто и не знал!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   244 / 1090
вчера в 12:46
Да ну НА.Аха)))
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 12:36
Глупость Иско заключается в том, что он обиделся из-за ухода Лопетеги и нашел крайнего в Солари.
Я всегда считал: это тики-какный игрок, не вписывающийся в стиль Мадрида. Единственный шанс был у Иско был при Лопетеги, который хотел Реал переделать в тики-каку, а всю остальную карьеру игрок просидел на подмене. Что докапываться до неопытного физрука Солари? Надо было уходить к Гвардиоле или окольными путями в Барсу...
No problem
No problem
   61 / 1090
вчера в 12:32
Тупо не хотел по понедельникам взвешиваться,звиздун.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 12:31
Ну и что это за хрень? Как игрок может класть болт на требования тренера?
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 12:23
Ежу понятно , что конфликтовал.
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 12:15
Теперь появился шанс триумфально вернуться.
Soccer2016
Soccer2016
   541 / 1090
вчера в 12:03
Кэп очевидность ты ли это? Ахах
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