СМИ: Иско конфликтовал с Солари

СМИ сообщают, что полузащитник «Реала» Иско потерял место в составе при Сантьяго Солари из-за невыполнения тренерских требований.
Хавбек намеренно не выполнял многие правила, установленные Солари, поэтому у него возник конфликт с тренером. Недавно Иско получил уведомление о том, что из-за нарушений правил не попал в заявку.
Напомним, что 11 марта Солари был отправлен в отставку.
Я всегда считал: это тики-какный игрок, не вписывающийся в стиль Мадрида. Единственный шанс был у Иско был при Лопетеги, который хотел Реал переделать в тики-каку, а всю остальную карьеру игрок просидел на подмене. Что докапываться до неопытного физрука Солари? Надо было уходить к Гвардиоле или окольными путями в Барсу...
Я всегда считал: это тики-какный игрок, не вписывающийся в стиль Мадрида. Единственный шанс был у Иско был при Лопетеги, который хотел Реал переделать в тики-каку, а всю остальную карьеру игрок просидел на подмене. Что докапываться до неопытного физрука Солари? Надо было уходить к Гвардиоле или окольными путями в Барсу...