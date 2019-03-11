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Манчини посетил игру «Марселя» и следил за Балотелли

вчера, 15:10
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини накануне посетил стадион «Велодром», где наблюдал за игрой нападающего «Марселя» Марио Балотелли в матче против «Ниццы» (1:0). Именно Балотелли забил единственный гол в игре, так что Манчини, вероятно, может быть доволен выступлением своего соотечественника.

В скором времени Италия должна огласить состав на матчи отбора к Евро-2020 с Финляндией и Лихтенштейном.

Сам Марио так высказался об игре в сборной:

Выступать за сборную Италии было моей мечтой в детстве. Для меня игры за национальную команду - самая важная вещь в футболе. Сейчас я сосредоточен на «Марселе», но если меня вызовут - тем лучше. Конечно, я думаю о Евро-2020.

На счету 28-летнего Балотелли 14 голов в 36 матчах за сборную. 

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Все комментарии
Kavaro
Kavaro
   1054 / 1076
сегодня в 02:39
Балотелли взрослеет?
Abverin
Abverin
   81 / 1076
сегодня в 02:39
Давно нужно было.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 16:19
Сейчас даже Балотелли усилит Италию.
Гуливер
Гуливер
   205 / 1076
вчера в 16:15
Дон Манчини знает толк в играх
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 15:42
На Лихтенштейн обязательно игрока нужно пригласить.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 15:16
Неужто он хочет негра безбашенного снова пригласить в сборную.
ArgonS
ArgonS
   320 / 1076
вчера в 15:12
Балотелли пора опять в сборную.
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