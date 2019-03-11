Манчини посетил игру «Марселя» и следил за Балотелли

вчера, 15:10

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини накануне посетил стадион «Велодром», где наблюдал за игрой нападающего «Марселя» Марио Балотелли в матче против «Ниццы» (1:0). Именно Балотелли забил единственный гол в игре, так что Манчини, вероятно, может быть доволен выступлением своего соотечественника.

В скором времени Италия должна огласить состав на матчи отбора к Евро-2020 с Финляндией и Лихтенштейном.

Сам Марио так высказался об игре в сборной:

Выступать за сборную Италии было моей мечтой в детстве. Для меня игры за национальную команду - самая важная вещь в футболе. Сейчас я сосредоточен на «Марселе», но если меня вызовут - тем лучше. Конечно, я думаю о Евро-2020.

На счету 28-летнего Балотелли 14 голов в 36 матчах за сборную.