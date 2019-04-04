«Барселона» продлила контракт с 16-летним хавбеком. Сумма выкупа - 100 млн

вчера, 22:05

«Барселона» объявила о продлении контракта с 16-летним центральным полузащитником Морибой Курумой до 2022 года. В соглашении прописана возможность выкупа игрока за 100 млн евро.

Мориба выступает в структуре каталонского клуба с 2010 года и сейчас играет в юношеской команде с более взрослыми одноклубниками. В этом сезоне хавбек получил опыт выступления в Юношеской Лиге УЕФА и забил гол «Герте». В настоящее время футболист страдает от травмы колена.

В конце февраля «блаугранас» продлили контракт с Жорди Альбой.