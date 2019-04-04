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«Барселона» продлила контракт с 16-летним хавбеком. Сумма выкупа - 100 млн

вчера, 22:05

«Барселона» объявила о продлении контракта с 16-летним центральным полузащитником Морибой Курумой до 2022 года. В соглашении прописана возможность выкупа игрока за 100 млн евро.

Мориба выступает в структуре каталонского клуба с 2010 года и сейчас играет в юношеской команде с более взрослыми одноклубниками. В этом сезоне хавбек получил опыт выступления в Юношеской Лиге УЕФА и забил гол «Герте». В настоящее время футболист страдает от травмы колена.

В конце февраля «блаугранас» продлили контракт с Жорди Альбой.

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Все комментарии
lexatver
lexatver ответил Сантус
   667 / 905
вчера в 22:58
Дружище,ты ещё скажи что не в первый раз слышишь эту фамилию....)У меня есть пепельница Барселоны,я обязан комментировать всё что связано с этим клубом...Контракт...:)
А у меня есть такой же стакан) По этому я обязан отвечать на все твои комменты)) Я конечно в первый раз слышу про этого негра, но и ты не знаешь какой уровень игры у молодежи Герты. Думаю раз назначили такие отступные, то игрок реально хорошего класса растет, сомневаюсь, что в Барсе люди глупее юзеров соккера...
Сантус
Сантус ответил lexatver
   71 / 905
вчера в 22:31
Тогда за тебя должны быть отступные не менее 300 млн) Вот только в какой команде ты играешь никто не знает)
Дружище,ты ещё скажи что не в первый раз слышишь эту фамилию....)У меня есть пепельница Барселоны,я обязан комментировать всё что связано с этим клубом...Контракт...:)
lexatver
lexatver ответил Сантус
   667 / 905
вчера в 22:16
З
Тогда за тебя должны быть отступные не менее 300 млн) Вот только в какой команде ты играешь никто не знает)
Сантус
Сантус ответил lexatver
   71 / 905
вчера в 22:15
А ты сколько Герте забил?
З
lexatver
lexatver ответил Сантус
   667 / 905
вчера в 22:12
За гол Герте нужно было 200 лямов прописывать!Это же ГЕРТА!!!
А ты сколько Герте забил?
Сантус
Сантус
   71 / 905
вчера в 22:09
За гол Герте нужно было 200 лямов прописывать!Это же ГЕРТА!!!
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